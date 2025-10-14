La sesión I de IHSG cae 55 puntos, verifique 3 acciones en la cima de las que más ganaron

Jacarta – Índice de precios Existencias CombinaciónIHSG) se debilitó un 0,67 por ciento o 55,86 puntos al final de la primera sesión comercio Martes 14 de octubre de 2025. La caída hizo que el índice cayera a 8.171,33.

El movimiento de la JCI estuvo dentro del área de 8,155 y tocó brevemente el área de 8,285. El valor de la transacción alcanzó un valor nominal de 15,63 billones de IDR con una frecuencia de transacción de 1,73 millones de veces.

Los analistas de Phibtraco Sekuritas evalúan que técnicamente se forma un histograma negativo en el MACD. Esto está en línea con el Cruce de la Muerte en el RSI estocástico en sobrecomprado área.

La corrección también se vio lastrada por la caída en varios sectores bursátiles. Sector transporte cayó en picado relativamente significativo con un 3,14 por ciento, luego el sector tecnológico se debilitó un 2,62 por ciento y el sector financiero se erosionó un 1,42 por ciento.

Por el contrario, el sector de la salud fue el que más se fortaleció con un 0,98 por ciento. Luego, el sector inmobiliario subió un 0,56 por ciento y el sector de materias primas aumentó un 0,36 por ciento.

«Estimamos que el JCI tiene potencial para seguir debilitándose hacia el nivel 8.150 en la segunda sesión de negociación», dijo el analista Phintraco Sekuritas en su investigación, citado el martes 14 de octubre de 2025.

Phintraco Sekuritas también informó sobre tres emisores de acciones que lograron convertirse en los principales ganadores en las filas del LQ45. Las siguientes son las acciones que registraron los mayores saltos de precios.

PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA)

Las acciones de JPFA se dispararon un 5,56 por ciento o 120 puntos y cerraron en 2.280.

PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk (ADMR)

En medio de la caída de la JCI, las acciones de ADMR registraron un salto del 4,31 por ciento o 90 puntos a 2.180.

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT)

Otro resultado positivo lo registraron las acciones de AMRT hasta un 3,28 por ciento o 45 puntos hasta el área de 1.415.