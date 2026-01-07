La sesión I de IHSG aumenta 12 puntos, verifique que 3 acciones registren saltos de dos dígitos en el ranking de principales ganadores

Jacarta – Índice de precios Acciones Combinación (IHSG) continuó registrando aumentos en la primera sesión de negociación del miércoles 7 de enero de 2026. JCI subió un 0,14 por ciento o 12,62 puntos a 8.933,25.

Basado en el seguimiento VIVA De StokbitLa JCI se disparó inmediatamente al nivel 8.966 en la apertura del mercado. JCI estuvo dos veces ligeramente por debajo de la tendencia hacia la línea plana con la caída más baja hasta el nivel de 8.927.

El valor de la transacción en el mercado regular se registró en 20,94 billones de IDR. Esta cifra es una acumulación de frecuencia de transacciones de 2,73 millones.

Reli El índice interno se vio respaldado por el desempeño positivo de varios sectores. Hubo al menos tres sectores con el mayor fortalecimiento, a saber, el sector de materias primas que aumentó un 2,16 por ciento, el sector industrial que se fortaleció un 2,12 por ciento y el sector de consumo cíclico que aumentó un 1,12 por ciento.

Aparte de eso, el sector de infraestructura fue el que más sufrió correcciones con un 0,68 por ciento, seguido de una caída en el sector de consumo no cíclico de un 0,42 por ciento y el sector de tecnología de un 0,22 por ciento.

El equipo de analistas de Phintraco Sekuritas evalúa que, desde una perspectiva técnica, el impulso de fortalecimiento aún se mantiene como se refleja en el histograma MACD, que continúa moviéndose con más fuerza en el área positiva. Sin embargo, los inversores deben permanecer alerta ante posibles acciones de obtención de beneficios, teniendo en cuenta que el indicador estocástico RSI se encuentra en la zona de sobrecompra.

«Estimamos que el JCI se moverá en el rango de 8.900-8.950 en la segunda sesión de negociación de hoy», dijo el equipo de analistas de Phintraco Sekuritas, citado en su investigación diaria, el miércoles 7 de enero de 2026.

Además, Phintraco Sekuritas informó que tres emisores experimentaron los saltos de precios más altos en las filas de 45 acciones líderes (LQ45) de la siguiente manera:

PT Vale Indonesia Tbk (INCO)

Las acciones de INCO se dispararon un 12,89 por ciento o 725 puntos para alcanzar el nivel de 6.350.

PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL)

Las acciones de NCKL subieron rápidamente un 10,38 por ciento o 135 puntos hasta 1.435.

PT Aneka Tambang Tbk (ANTM)

También se registraron resultados positivos para las acciones de ANTM del 10,14 por ciento o 350 puntos para alcanzar la zona de 3.800.