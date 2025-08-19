La sesión de Silfester PK podría ser un lugar de arresto, mañana, el fiscal será impugnado por la ejecución en el Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta.

Yakarta, Viva – Conferencia de la Encuesta de Revisión (PK) para asuntos calumnerosos, Silfester MatutinaEn el Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta, el miércoles, agosto de 2025, conocido como un impulso importante para que los fiscales ejecuten el veredicto que ha estado en una fuerza legal permanente desde 2019.

El equipo de defensa de la defensa de la criminalización de académicos y activistas instó a la oficina del fiscal de distrito del sur de Yakarta a que ya no posponga la implementación de la decisión.

El miembro del equipo de defensa, Abdul Gafur Sangadji, enfatizó que la presencia de Silfester en la sesión de PK era la certeza legal que debe ser utilizada por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

«Creo que este es un muy buen impulso para la Oficina del Fiscal del Distrito del Sur de Yakarta para citar para buscar al hermano de Silfester porque mañana estará presente», dijo el martes 19 de agosto de 2025.

Presidente de la Silfester Matutina de Solidaridad Roja y Blanca en la Policía del Metro del Sur de Yakarta después de ser examinado sobre la acusación de Roy Suryo que sospechaba el diploma falso de Jokowi

Según Gafur, como solicitante de PK, Silfester debe estar presente en el juicio basado en el Artículo 265 del Código de Procedimiento Penal Párrafo 2 y la Circular de la Corte Suprema (SEMA) número 1 de 2012. Si no está presente, la solicitud PK ciertamente no se procesará.

«Si mañana no está presente, significa que la solicitud de PK no será seguida por el Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta», dijo.

Gafur afirmó haber enviado una carta tres veces al funcionario Oficina del Fiscal Generalincluido el Fiscal General St. Burhanuddin, para que el veredicto se ejecute inmediatamente. Gafur enfatizó que la razón por la que PK no podía ser el pretexto de los retrasos de ejecución.

Además, Gafur evaluó que este problema ya no era solo una cuestión de derecho, sino con respecto al marwah y la moral de los agentes de la ley. Además, dijo, la oficina del Fiscal General de Indonesia había declarado que la orden de ejecución (P48) para Silfester se había publicado desde 2019.

Gafur incluso recordó, la imagen de la oficina del fiscal se empañaría si no ejecutara un convicto, mientras que, por otro lado, el público apreciaba el éxito de AGO al exponer grandes casos de corrupción.

«Mañana, la oficina del fiscal no debería perder al hermano Silfester. Hacer cumplir la ley a pesar de que el mundo debe colapsar», dijo.

Para tener en cuenta, el presidente de la solidaridad roja y blanca (Solmet), Silfester Matutina habló sobre su caso con el décimo vicepresidente de la República de Indonesia, Jusuf kalla lo que condujo a una sentencia de 1,5 años de prisión.

Desestimó la acusación de Roy Suryo dijo que quería huir a Singapur. De hecho, en ese momento él en Batam realizó una defensa relacionada con el caso REMPANG.

«Hoy negué el problema hecho por una inteligencia falsa o Roy Pot, quien dijo que me detectaron en Batam y huiría. No soy como Roy Suryo, quien en el pasado, hace dos años, el problema de Borobudur Stupa, quería ser detenido por la Policía del Metro, usando una silla de ruedas y usando pasajeros de cuello», dijo el lunes 4 de agosto, 2025.

Afirmó que el caso había bendecido la paz. Dijo que el caso que lo involucró a DSN Jusuf Kalla había sido completado durante mucho tiempo.

«Entonces, lo que quiero responder también es sobre mis asuntos legales con el Sr. Jusuf Kalla. Se ha completado con paz. De hecho, soy varias veces, hay dos veces, tres veces, reuniéndose con el Sr. Yusuf Kalla y nuestra relación es muy buena», dijo.