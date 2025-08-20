La sesión de Matutina Silfester PK pospuesta, el cofre afirma que el dolor necesita un descanso de 5 días

Yakarta, Viva – Sesión Revisión judicial (PK) condenado por casos de difamación Jusuf kalla, Silfester MatutinaVolver al drama.

Leer también: Silfester Matutina será ejecutada por el fiscal cuando asistirá a la sesión de PK en el Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta hoy?



El panel de jueces del Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta (PN) se vio obligado a posponer el juicio porque Silfester se llamaba en la mitad de la enfermedad. South Yakarta PN Relaciones públicas, Río Barten, explicó que Silfester estaba ausente después de que su abogado presentó un certificado médico.

«Afirmar que hoy el peticionario no podía asistir y la carta estaba acompañada por un certificado del médico, que la persona en cuestión sufría de dolor en el pecho y necesitaba un descanso durante cinco días», dijo Río a los periodistas el miércoles de 2025.

Leer también: MAHFUD MD: La oficina del fiscal es fragante, hay un olor sangit debido al Matutina Silfester



Con esta condición, el juez enfatizó que la nueva audiencia podría continuarse la próxima semana, precisamente el miércoles 27 de agosto de 2025. Río enfatizó, según las Reglas de la Corte Suprema, los solicitantes de PK deben asistir directamente en el juicio. Agregó, sin la presencia de Silfester, el juicio no cumplió con los requisitos formales.

«Es diferente si la persona en cuestión ya está en una institución correccional para que su abogado pueda hacerla.

Leer también: Silfester Matutina aún no ha sido ejecutado, Sahroni respondió



Anteriormente se informó, la sesión de revisión (PK) condenada por casos de calumnia, Silfester Matutina, en el Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta el miércoles de 2025, fue llamado un impulso importante para que los fiscales ejecutaran el veredicto que había estado en una fuerza legal permanente desde 2019.

El equipo de defensa de la defensa de la criminalización de académicos y activistas instó a la oficina del fiscal de distrito del sur de Yakarta a que ya no posponga la implementación de la decisión.

El miembro del equipo de defensa, Abdul Gafur Sangadji, enfatizó que la presencia de Silfester en la sesión de PK era la certeza legal que debe ser utilizada por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

«Creo que este es un muy buen impulso para la Oficina del Fiscal del Distrito del Sur de Yakarta para citar para buscar al hermano de Silfester porque mañana estará presente», dijo el martes 19 de agosto de 2025.