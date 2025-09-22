La sesión de demanda civil de Diploma de Gibran continúa a la etapa de mediación

Yakarta, Viva – Caso grado vicepresidente Gibrán Rakabuming Raka sigue rodando. Ahora, sesión pleito Civil Worth RP125 Billion se continuó hasta la etapa de mediación. El Sunoto fue nombrado juez mediador relacionado con este caso.

El presidente del Tribunal Supremo de Jueces, Budi Prayitno, explicó que las etapas de mediación deben tomarse en el caso civil. Explicó que los esfuerzos de mediación se llevaron a cabo antes de ingresar al proceso de prueba.

«Más tarde se guiará un mediador. Luego (mediación) 30 días. Por favor, úselo lo más bien posible», dijo Budi en el tribunal de Soebekti 2, Tribunal de Distrito Central de Yakarta, lunes 22 de septiembre de 2025.



El vicepresidente Gibran Rakabuming Raka

Más tarde, el demandante o el demandado presentó el nombramiento del juez mediador al panel de jueces. «Está bien, nombramos al Sr. Sunoto Sh. MH para que se convierta en mediador en este caso», continuó Budi.

Cuando paz Al alcanzar, Budi explicó que la siguiente etapa se vería en un acuerdo de paz. «Esperemos que pueda ser pacífico», dijo el juez.

Se sabe que el vicepresidente (vicepresidente) de la República de Indonesia Gibran Rakabuming Raka fue demandado por el Tribunal de Distrito Civil (Tribunal de Distrito Central de Yakarta) por un civil llamado Subhan.

La demanda se registró en el caso número 583/PDT.G/2025/PN JKT.PST y la primera sesión programada para el lunes 8 de septiembre de 2025.

En su demanda, Subhan cuestionó los requisitos para la nominación de Gibran como vicepresidente en las elecciones de 2024. Subhan a través de su petito exigió una compensación en fantásticas cantidades.

«Castigar a los acusados ​​en una capacidad de respuesta conjunta para pagar pérdidas materiales e inmateriales al demandante y a todos los ciudadanos indonesios que ascienden a Rp 125,000,010,000,000 (ciento veinticinco billones de diez millones de rupias), y depositados en el Tesoro del Estado», dijo Petitum de la demanda de Subhan, citó el jueves 4 de septiembre, 2025.

Además de Gibran, Subhan también demandó a la Comisión General Electoral (KPU).

Subhan le pidió al panel de jueces que declarara Gibran y la KPU había cometido un acto ilegal. También exigió que Gibran fuera declarado inválido como vicepresidente del período 2024-2029.

La demanda dijo que Subhan fue publicado porque destacó la historia escolar de Gibran. Según él, Gibran no cumplió con los requisitos para avanzar como vicepresidente.

«El requisito de convertirse en vicepresidente no se cumple. Gibran nunca ha sido un equivalente en la escuela secundaria que se mantiene en base a la ley indonesia», dijo Subhan.

Vicepresidente indonesio, Gibran Rakabuming Raka

Lo siguiente se completa en la demanda en cuestión:

1. Otorgue la demanda del demandante por todo.

2. Declarado El acusado I y el acusado II juntos para haber cometido actos contra la ley.

3. Declarado Demandado que no era víctima del vicepresidente de la República de Indonesia para el período 2024-2029.

4. Castigando a los acusados ​​de manera conjunta de pagar pérdidas materiales e inmateriales ante el demandante y todos los ciudadanos indonesios que ascienden a RP125,000,010,000,000 y depositados en el Tesoro del Estado.

5. Dijo que esta decisión podría implementarse primero (Uitvoerbaar Bij Voorraad), a pesar de una apelación, la casación de los acusados.

6. Castíe a los acusados ​​en una capacidad de respuesta conjunta para pagar dinero forzado (Dwangsom) de Rp 100,000,000 todos los días por la demora en la implementación de la decisión.

7.