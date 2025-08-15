La sesión anual de 2025 MPR fue vigilada por 2,957 personal conjunto, las autoridades no estaban equipadas con armas de fuego

Yakarta, Viva – Conferencia anual MPR RI y sesión conjunta DPR RI-DPD RI En el marco del 80 aniversario de la independencia de la República de Indonesia se celebró en el edificio Nusantara, el complejo MPR/DPR/DPD RI, Central Yakarta, hoy, viernes 15 de agosto de 2025.

Presidente Prabowo Subianto y vicepresidente Gibran Rakabuming Raka estuvo presente completo con las filas del gabinete rojo y blanco. Los representantes de países amigables también fueron testigos de la agenda estatal.

Desde la mañana, se ha impuesto una seguridad extra estricta. Jefe de Policía del Central de Metro de Yakarta, Comisionado de Policía, Susatyo Purnomo Condro, lideró a las tropas directamente a las 06.00 WIB.

«Todos los oficiales y Padal deben estar en el punto de conspiración de cada uno a las 05.30 WIB», dijo Susatyo.



Comisionado Jefe de Policía del Metro Central de Yakarta Pol Susatyo Purnomo Condro Foto : Entre/Ho-Polres Metro Central Yakarta

Se desplegaron un total de 2,957 policías conjuntas de personal, TNI y el gobierno provincial de DKI Yakarta. Curiosamente, todos los oficiales no estaban equipados con armas de fuego, para mantener una atmósfera propicio y presentar un enfoque humanista.

Según él, cada sonrisa y respeto de las autoridades es un mensaje para el mundo de que Indonesia es un país seguro, amigable y soberano.

«Esta seguridad es parte de los deberes del estado que deben llevarse a cabo con plena responsabilidad. Nuestra presencia no solo mantiene la seguridad, sino que también mantiene el honor de la nación», dijo Susatyo.