La serie Xilam ‘Piggy Builders’ amplía el pacto de compradores de Euro TV Euro

Estudio francés nominado a la academia Animación XilamDetrás de «I Lost My Body», ha cerrado una serie de acuerdos de licencia en su nuevo espectáculo preescolar de CG abnegado «Piggy Builders», encargado por la BBC, Francia Télévisions y Zdf.

Las nuevas emisoras a bordo se encuentran en Warner Bros. Discovery en Italia, SVT en Suecia, Yle en Finlandia, VRT Ketnet en Flemish Belgium, Téléquebec en francés y RTS en Suiza.

En el principal mercado de televisión francés de esta semana, el Unifrance Rendez-Vous En Le Havre, el equipo de ventas de Xilam Animation dirigido por el Vicepresidente Ejecutivo Distribución Safaa Benazzuz negociará más acuerdos en el programa de 52 partes y 11 minutos, mientras que el recién nombrado agente de licencias France Distribution se centrará en Francia, Bélgica y Suiza.

«Desde que presentó» Piggy Builders «al mercado internacional, la respuesta en todos los ámbitos ha sido fantástica, en primer lugar con BBC, France Télévisions y ZDF abordando conjuntamente la serie, y ahora dando la bienvenida a una gama de emisoras líderes adicionales en el redil», dijo Benazzouz. «Tenemos muchas ganas de ver a nuestros pequeños cerditos entretener al público joven y sus familias en todo el mundo, a través de sus aventuras humorísticas e historias encantadoras de trabajo en equipo».

Dirigido por Romain Villemaine («Ricky Zoom», «Maya the Bee») el encantador trío de cerditos Cornelia, César y Charlie, que viven en un buen bosque y comparten su amor por la construcción y la resolución de problemas, tuvieron su primer encuentro con los niños preescolares del Reino Unido el 28 de julio cuando se lanzó por primera vez en Cbeebies y BBC Iplayer.

«Piggy Builders» encabeza la lista de Uniferrance Rendez-Vous de Xilam, junto con su otra comedia original de preescolar «Submarine Jim» de Frédéric Martin, creador de la exitosa marca de Xilam «Oggy Oggy».

Ordenada conjuntamente por Francia Télévisions y Super RTL en Alemania, la serie animada 2D de 52 x 11 ‘sigue a Young Dolphin Jim y sus amigos submarinos en un torbellino de terreno y mar, a bordo del primer submarino del mundo en ruedas. La serie, durante 6-9, se entregará el segundo trimestre 2026.

Entre las marcas que regresan, la comedia no dialogada de forma corta «Where’s Chicky», ordenada por Francia Télévisions para una cuarta temporada, fue completada recientemente por CGI Specialist Studio Cube Creative Productions de Xilam. La linda chica, creada por William Hoareau, se ha convertido en un gran éxito digital para Xilam, con 6.300 millones de visitas y 10 millones de suscriptores en YouTube en las cuatro temporadas.

Una prueba del duradero éxito de Xilam con Slapstick Comedy, su IP «Zig & Sharko» más popular cuenta con más de 37 millones de suscriptores en YouTube, más 20 mil millones de visitas en ocho canales dedicados en todo el mundo. El programa de cuatro estaciones de Olivier Jean-Marie también funcionó con éxito en Netflix y ahora celebra sus 15th Aniversario con una amplia campaña de comercialización orientada al consumidor.

Tanto la temporada 3 de «Zig & Sharko» como «Where’s Chicky» fueron honrados en los Premios de Exportación de TV Uniferrance, obteniendo el programa audiovisual francés más vendido en la categoría de animación en 2024 y en 2022 respectivamente.

Benazzouz dijo que asistir al programa de televisión anual de programas franceses, organizado por el cuerpo promocional francés Unifernance, «se ha convertido en una tradición». Es una excelente manera de iniciar nuestra temporada de mercado, y el evento nos ofrece una oportunidad ideal para reunirnos con socios nuevos y existentes ”, dijo.

Dirigido por el CEO Marc Du Pontavice, la oferta de Toon de Xilam ‘Animation para niños y adultos cubre más de 2,800 episodios de televisión y tres largometrajes, incluida la «I Lost My Body», nominada al Oscar «de Jérémy Clapin, que fue adquirida por Netflix después de su principal victoria en la semana 2019 de los críticos de Cannes 2019.

El Anifrance Rendez-Vous se extiende del 1 al 5 de septiembre en la principal ciudad francesa de Le Havre.