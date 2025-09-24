La serie turca más popular de Zeynep y el destino de Cinta Layla estuvieron presentes a fines de septiembre de 2025

Yakarta, Viva – Antiv Nuevamente, agregando a una serie de excelentes programas que acompañarán a los televidentes leales en septiembre de 2025. Dos Serie Turki El más popular está presente a partir del 26 de septiembre de 2025 titulado Zeynep, que se emitió a las 15.00 Wib y el destino de Cinta Layla a las 16:30 WIB.

Kiki Zulkarnain, como el principal programa y el oficial de comunicaciones de ANTV, afirmó estar muy entusiasmado con presentar dos de las series turcas más populares Zeynep y el destino de Cinta Layla que se sumará a la elección de espectáculos de calidad en ANTV a partir de septiembre. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Ambas series traerán historias llenas de emociones y giros y vueltas del destino, como el éxito de la serie turca anterior en antv. Esperamos que la presencia de Zeynep y Destiny Cinta Layla puedan tratar el anhelo de los fanáticos del drama turco en Indonesia», dijo Kiki Zulkarnain.

Zeynep con el título original Winds of Love (Rüzgarlı Tepe) interpretado por Gökberk Yıldırım como Halil y Cemre Arda como Zeynep cuenta la historia de un joven que estaba decidido a vengarse de la familia Aslanli porque había destruido su familia en el pasado. Y Zeynep, quien es la hermosa hija de la familia más rica de la ciudad conocida por su inteligencia y cortesía.

Halil regresó a su ciudad natal con el objetivo de reclamar lo que había tomado la familia Aslanli. El regreso de Halil no está vacío, sino con un plan maduro. En cada viaje de la ciudad, Halil se reunió accidentalmente con Zeynep y estuvo involucrado en una pequeña pelea.

A medida que pasa el tiempo, el propósito inicial de Halil que quería destruir a la familia Aslanli cambió. Su determinación fue sacudida cuando conoció a Zeynep, que era la hija de la familia Aslanli. Todos los giros y vueltas del destino los llevan a ambos más cerca. ¿Se unirán Halil y Zeynep? O la venganza en el pasado los separa?

Además, la serie turca Takdir Cinta Layla con el título original detrás de The Veil (Gelin) cuenta la historia de Layla (Talya çelebi), un joven huérfano que se ve obligado a casarse con el único heredero de una familia rica llamada Cihan (Cenay Türksever) para recibir tratamiento para su hermano. Desde la infancia, Layla luchó para enfrentar la vida con fuerza e independientemente.

Cihan es un hombre de negocios y el único heredero de una familia rica que aprueba el emparejamiento organizado por su madre, Mukadder y le instó a tener descendientes de inmediato para continuar el linaje.

Mukkader eligió a Layla para ser una esposa para dar a luz a un niño de Cihan. Pero la presión tras la presión surge cuando Layla entra en la casa de Cihan. ¿Cihan se enamorará de la sinceridad de Layla? Esperamos que se rompan en el antv.