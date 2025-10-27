La serie ‘Superfakes’ de Lucy Liu Peacock elige a Ken Leung

el proximo Pavo real drama criminal “superfalsos«ha emitido Ken Leung, Variedad ha confirmado.

El espectáculo fue originalmente anunciado en enero con un orden en serie, mientras Lucy Liu se unió al papel principal. en septiembre. El lema dice: «Una comerciante de falsificaciones de lujo de poca monta en Chinatown (Liu) ingresa a un peligroso inframundo del mercado negro para financiar una vida de respetabilidad suburbana para su familia».

Se cree que Leung interpreta al marido del personaje de Liu.

Leung actualmente protagoniza el exitoso drama de HBO “Industry”, que actualmente está preparando su cuarta temporada. También es conocido por sus papeles en programas como «Lost», «Los Soprano», «High Maintenance» y la versión de acción real de Netflix de «Avatar: The Last Airbender». En el cine, ha aparecido en películas como “Saw”, “X-Men: The Last Stand”, “Rush Hour”, “Star Wars: The Force Awakens” y “Old”.

Está representado por Paradigm y Brillstein Entertainment Partners.

La serie proviene de la creadora Alice Ju, quien actuará como escritora, productora ejecutiva y showrunner. Además, Josh Safdie y Benny Safdie actuarán como productores ejecutivos junto con Howard Klein y Olivia Gerke de 3 Arts. Ronald Bronstein y Eli Bush también son productores ejecutivos, y Liu es productor ejecutivo además de protagonista. A24 y UCP producirán.

Anteriormente, Ju ganó un Emmy como parte del equipo de producción detrás de la exitosa serie de Netflix «Beef», en la que fue escritora y coproductora ejecutiva. Ju también trabajó como escritora y productora consultora en la popular serie de Peacock “Poker Face”, protagonizada por Natasha Lyonne, con quien también trabajó en la serie de Netflix “Russian Doll”.

Deadline informó por primera vez sobre el casting de Leung.