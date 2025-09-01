La serie Shudder termina después de cuatro temporadas

«Espeluznante«, La serie de antología Macabre sobre Estremecimientoestá oficialmente en la tumba.

Una fuente cercana a la red confirma que la serie no continuará después de cuatro temporadas. Lanzado en 2019 por Greg Nicotero, el programa duró 23 episodios y dos especiales, envolviendo en 2023 después de una cuarta temporada.

Si bien no se anunció ningún final oficial de la serie, la fuente dice que la serie solo fue planeada para cuatro temporadas.

Para suavizar el golpe para los fanáticos, un conjunto de caja de Blu-ray de toda la serie, titulado «Serie completa de Creepshow», se lanzará el 11 de noviembre.

«Creepshow» se basó en la película de antología Stephen King de 1982 y George A. Romero, que generó «Creepshow 2» de 1987, así como «Creepshow 3» de 2006, sin participación del dúo.

La serie incluía historias originales y cuentos adaptados de autores como King, Joe Hill, Nicotero, Rob Schrab, Dana Gould, Heather Anne Campbell y muchos más. Los directores incluyeron a Joe Lynch, Nicotero, John Harrison, David Bruckner y Roxanne Benjamin, entre otros.

Nicotero, el gurú de efectos especiales que también fue productor ejecutivo y director de «The Walking Dead», a menudo citó el original «Creepshow» como una película de miedo favorita.

«¡’Creepshow’ es un proyecto muy cercano a mi corazón! Es uno de esos títulos que abarca el verdadero espíritu de horror … ¡emociones y escalofríos celebrados en una de sus formas de arte más verdaderas, el cómic cobra vida! Me siento honrado de continuar la tradición en el ‘espíritu’ en el que fue creado Nicotero en una declaración cuando se anunció el programa por primera vez.

El proyecto más nuevo de Nicotero con Shudder, un programa de competencia de realidad llamado «Guts & Glory», debutará sobre Shudder el 9 de septiembre.