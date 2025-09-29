La serie ‘Search’ de Konkona Sen Sharma es la adaptación ‘The Killing’

DR Sales ha revelado que el drama del crimen indio «Búsqueda: el caso de asesinato de Naina«Establecido para estrenarse en Jiohotstar el próximo mes, se basa en el fenómeno de televisión danés»El asesinato«(» Forbrydelsen «), producido originalmente por el Dr. Drama. Esto la convierte en la cuarta versión internacional de la aclamada serie Nordic Noir.

Dirigido por Rohan Sippy y protagonizando La caracola de su sharma («Mumbai Diaries»), Surya Sharma («rehenes»), Shiv Panditt («Shaitaan») y Dhruv Sehgal («Little Things»), la serie consta de seis episodios producidos por el entretenimiento aplausos y el entretenimiento de Highgate.

Creado por Søren Sveistrup, la serie danesa original se estrenó en el DR1 en 2007 y se convirtió en un hito cultural, ayudando a establecer el movimiento internacional de noir nórdico. El espectáculo siguió a la detective Sarah Lund, interpretada por Sofie Gråbøl, cuyos prendas de punto distintivas y métodos de investigación tenaces se volvieron ampliamente reconocidos. Corriendo durante tres temporadas, la serie fue notable por su enfoque narrativo en tiempo real y combinación de investigación criminal con temas políticos. Obtuvo un BAFTA entre otros honores y transmitido en más de 100 territorios en todo el mundo.

«Cada vez que ‘The Killing’ está adaptado, se siente como un honor extraordinario», dijo Sveistrup. «Sirve como un recordatorio duradero del talento y visión excepcionales del equipo detrás del original. Creamos una historia profundamente convincente que resonó con millones en todo el mundo, colocando drama televisivo danés en el escenario internacional de una manera que superó todas nuestras expectativas. Felicitaciones a ‘The Killing’ por continuar su largo y notable viaje».

Las adaptaciones anteriores incluyen la serie AMC de cuatro estaciones que se emitió de 2011 a 2014 y logró un éxito significativo por derecho propio, una adaptación rusa de 2016 y «Monataf Khater», que se lanzó en Shahid VIP para el público de Medio Oriente y África del Norte en 2022.

DR Sales continúa expandiendo su cartera con guión, después de haber recibido recientemente una luz verde de FX para «Cry Wolf», con ofertas de formato adicionales que se espera que se anuncien.

El espectáculo se transmite en Jiohotstar desde el 10 de octubre.