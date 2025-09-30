La serie ‘Penguin’ de Colin Farrell lanzó por el diseño del maquillaje

Para Colin FarrellRetratar a los personajes rotos en sus últimos trabajos, «Ballada de un jugador pequeño» y «The Penguin», ha ofrecido la oportunidad no solo de apoyarse en nuevos desafíos emocionales y físicos, sino que también adopta la posesión cercana que viene con el rendimiento bajo el maquillaje pesado.

Farrell discutió sus últimos trabajos en el Festival de cine de Zurichdonde presentó Edward BergerEl drama de juego de juego y aceptó el premio Golden Icon Award del evento.

El actor irlandés también habló abiertamente sobre su acumulada carrera, que despegó con la película de la era de la Guerra de la Guerra de Vietnam de Joel Schumacher, «Tigerland», que condujo a las principales películas de Hollywood como el «Informe minoritario» de Steven Spielberg, «Alexander» de Oliver Stone y el «Vice» de Michael Mann antes de ganas de sus propios excesos personales.

Al interpretar a Lord Doyle, el personaje de «Ballad of a Small Player», Farrell retrata a un adicto al juego en la meca del casino de Macao, un roller alto que rápidamente se está quedando sin suerte y se rompió tanto física como mentalmente.

«Es alguien que está en el precipicio de una especie de locura, y que también tiene sus implicaciones físicas», explicó Farrell. «Hay algo que está sucediendo con su corazón que no entiende del todo, ya sea ansiedad o si es algún tipo de problema cardíaco».

Al igual que un motor de automóvil que golpea la línea roja, Lord Doyle está «constantemente ansioso, la energía de la fiebre, y una especie de manía lo ha superado nacido de la desesperación … Él está viviendo en un tipo de vacío espiritual o emocional increíblemente agresivo, sin conexión con nadie, como los adictos, independientemente de cuál sea la adicción, termina inevitablemente habitando».

Farrell fue tomado inmediatamente por el papel muy diferente. «El guión era hermoso». Al mismo tiempo, lo encontró inquietante.

«Era tan dinámico y era tan singular y como nada que había leído. Me parece actor, leyendo cosas y tener un cierto grado de opción. Tengo la suerte de tener, o te inclinas en algo como estás ley Manera que era muy singular.

«The Ballad of a Small Player» también fue la oportunidad ideal para trabajar con Berger, quien ganó el Oscar Internacional de 2023 por «All Quiet in the Western Front».

Farrell había estado familiarizado con el trabajo anterior de Berger, en particular la serie «Patrick Melrose» con Benedict Cumberbatch. «Pensé que era una narración extraordinaria».

Él y Berger ya habían estado en contacto temprano sobre trabajar juntos.

«Ed y yo estábamos hablando de hacer ‘la balada del pequeño jugador’ antes de ‘todo tranquilo en el frente occidental’ salió. Y luego le despegó para él, a nivel mundial, internacional. Ha sido un narrador extraordinario durante años. Durante décadas ha estado trabajando en su campo elegido como artista y director y director».

Aunque es un género muy diferente, Farrell adoptó de manera similar el papel del pingüino en Matt Reeves«» The Batman «, que condujo a la exitosa serie HBO. Aunque inicialmente no entendía la versión de Reeves del personaje, todo tenía sentido una vez que vio el aspecto del pingüino.

Colin Farrell como el pingüino HBO Max

«Estaba pensando en Burgess Meredith y estaba pensando en Danny Devito … y ese niño que se sentó en la alfombra en Dublín a la edad de 5 años mirando ‘Batman’ ’66, y luego a la edad de 11 o 12 vio ‘Batman’ de Tim Burton con Danny Devito, y solía dibujar señales de Batman sobre sus jeans. Estoy como, wow, estoy tan emocionado. El guión. Tengo cinco escenas.

«No sé, es un poco de una nota; es un poco tonto; es un poco un putz.

Se firmó para el papel, aún sin saber cómo se vería. Entonces Reeves le preguntó si había hablado con Mike Marino, el diseñador de maquillaje del pingüino. «Y dije: ‘Sí, hemos estado enviando fotos de un lado a otro’. Y él dijo: «¿Mike te mostró cómo te verás?»

“Nunca olvidaré, Matt fue: ‘Ven aquí, ven aquí, ven aquí’. Y abrió su computadora portátil y fue: «¡Mira!» Era la primera vez que vi el maquillaje … y los engranajes crujieron «.

Farrell preguntó si era CGI. Reeves dijo: «No, [Marino] dijo que puede hacerte ver así y nadie se dará cuenta «.

«Pensé, eso es extraordinario. Luego, el guión se hizo claro para mí. Pude ver a través de la imaginación de Mike Marino y cada pequeña marca y cada cicatriz. El personaje tenía un aspecto feroz, pero también me imagino, una tristeza a los aspectos de la vida de ese personaje … solo me dio tanta información».

«Luego hicimos una prueba de pantalla y fue muy raro. Fue increíble. Pero fue muy extraño. Simplemente te entregas a eso. Hubo un grado de, digamos, posesión. Tan cerca de ser superado por algo como lo he sido.

De hecho, Farrell estaba tan abrumado con el trabajo de maquillaje que defendió la idea de una serie de pingüinos por el trabajo de Marino.

Unas tres semanas después del rodaje, se acercó al productor Dylan Clark sobre hacer un espectáculo. «El diseño de maquillaje de Mike era tan extraordinario y realmente fue muy conmovedor; fue muy conmovedor ser parte de él. Sentí que estaba entrando en el linaje de artistas como Dick Smith, quien hizo el» planeta original de los simios «e hizo el maquillaje de F. Murray Abraham, Salieri, en Milos Forman ‘Amadeus’, y ganó el Oscar por eso; Dick Smith, que no está más. alumno suyo, una especie de apóstol suyo;

«Así que sentí que haciendo esa parte, yo era como parte de la historia de Hollywood. Fue realmente genial. Pero no había ningún plan para eso. Fue porque el maquillaje era tan extraordinario, pensé que este es un desperdicio solo tener cinco escenas de esto, no yo, en él. Podemos hacer mucho con este hermoso maquillaje que Mike diseñó».

Por suerte, Clark contactó a Farrell después de la película para discutir la idea de una serie que lanzarían a HBO.

«Y eso fue todo. Pero no teníamos idea de que se recibiría como era en absoluto. De verdad. No tengo idea».