La serie Oppo Reno16, Pad 6, Enco Air 5 y otros debutarán el 25 de mayo

Oppo ha anunciado oficialmente la fecha de lanzamiento de la próxima serie Oppo Reno16. Además de los nuevos teléfonos inteligentes, la compañía también presentará Oppo Pad 6, Oppo Enco Air 5s y un nuevo accesorio de pantalla para selfies llamado Oppo Bubble.

Oppo Reno16, Reno16 Pro, Pad 6, Enco Air 5s debutarán en China el 25 de mayo. Las reservas previas para el dispositivo ya están abiertas en la tienda en línea oficial de Oppo en el país.

Oppo también ha confirmado que la serie Reno16 contará con una configuración de cámara trasera triple de 200MP. El modelo Pro estará disponible en las opciones de color Heartbeat, Dream Blue y Moonlit Black.

Se venderá en configuraciones de 12GB/256GB, 12GB/512GB y 16GB/512GB.

El Reno16 estándar, por otro lado, se ofrecerá en Heartbeat, Moonlit Black y Galaxy Purple. Estará disponible en opciones de 12GB/256GB, 12GB/512GB, 16GB/256GB, 16GB/512GB y 16GB/1TB.

Oppo también presentará un nuevo accesorio para la serie Reno16 llamado Bubble. Este accesorio aparece pegado a la parte trasera del móvil y está equipado con una pantalla circular.

Esta pantalla orientada hacia atrás probablemente funcione como un visor, lo que permite a los usuarios encuadrar selfies con la cámara trasera principal. Oppo Bubble también se puede utilizar con cualquier teléfono que admita fijación magnética en la parte posterior.

Oppo también compartió el diseño y las especificaciones clave de la tableta Pad 6 y los auriculares inalámbricos Enco Air 5s.

Se confirma que el Oppo Pad 6 cuenta con una pantalla con resolución 3K, batería de 10,420 mAh y MediaTek Dimensity 9500.

En cuanto al Oppo Enco Air 5, la compañía ha revelado pocos detalles hasta el momento. Se afirma que los auriculares proporcionarán hasta 48 horas de duración total de la batería con el estuche de carga y contarán con un diseño semi-in-ear.

Según la última filtración, se dice que el Reno16 Pro ofrece una pantalla LTPO de 6,78 pulgadas, un chipset Dimensity 9500s y una batería de 7000 mAh.

Mientras tanto, el Reno16 estándar puede ofrecer una pantalla de 6,31 pulgadas y un SoC Dimensity 8500.

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