La serie ‘Off Campus’ en Amazon agrega 18 miembros recurrentes al elenco

La próxima adaptación en serie de “Fuera del campus«libros en Video Amazon Prime ha completado su elenco recurrente, Variedad ha aprendido exclusivamente.

Los nuevos miembros del reparto incluyen: AJ Abell (“Malos tiempos en El Royale”, “Clase mortal”, “Detectives Tobot Galaxy”), francesca bianchi (“Lo irracional”, “Un millón de pequeñas cosas”, “Lealtad”), Kai Bradbury (“Río Virgen”, “Patria: Fort Salem”), Karis Cameron (“BH90210”, “Nancy Drew”), jose camaras (“The Last of Us”, “The Flash”, “Alerta: Unidad de Personas Desaparecidas”), Riley Davis (“Noviembre de 1963”, “Piojos”, “Chica del equipo”), Miles Gutiérrez-Riley (“Sonrisa 2”, “La selva”), Chelah Horsdal (“El hombre en el castillo alto”, “Firefly Lane”, “Star Trek: Discovery”) y Quinten James (“Shiver”, “Comodines”).

Además, también se han agregado los siguientes en roles recurrentes: Dylan Kingwell (“Una serie de acontecimientos desafortunados”, “El buen doctor”), Riley Orr (“BH90210”, “Watson”), Lauren Patten (“Muerte y otros detalles”, “Pequeña pastilla irregular”), Frankie Randysek (“Mozaika”, “El destino de las aves”), Brandon Scott (“Chicas en el autobús”, “Muertos para mí”), Jennifer Spence (“Los oficios”, “Viajeros”), Julia Sara Piedra (“The Killing”, “Come True”, “Allure”), Marlee Walchuk (“Así que ayúdame Todd”, “Creepshow”, “El banquete de bodas”) y Chad Willett (“Gran cielo”, “Más allá”).

Las nuevas incorporaciones se unen a los habituales de la serie previamente anunciados Ella Bright, Belmont Cameli, Mika Abdalla, Antonio Cipriano, Jalen Thomas Brooks, Josh Heuston y Stephen Kalyn. Khobe Clarke y Steve Howey aparecerán en papeles recurrentes.

La descripción oficial del programa afirma que «sigue a un equipo de élite de hockey sobre hielo y a las mujeres en sus vidas, mientras luchan con el amor, la angustia y el autodescubrimiento, forjando amistades profundas y vínculos duraderos mientras navegan por las complejidades que conlleva la transición a la edad adulta. La temporada 1 sigue el sexy y divertido romance de ‘los opuestos se atraen’ entre la tranquila compositora Hannah (Bright) y el atleta estrella de hockey de la Universidad de Briar, Garrett (Cameli)».

Louisa Levy está adaptando los libros a la pantalla y se desempeñará como productora ejecutiva y co-showrunner. Gina Fattore también será productora ejecutiva y co-showrunner. Wyck Godfrey, Marty Bowen y James Seidman de Temple Hill son productores ejecutivos junto con Leanna Billings a través de Billings Productions y Neal Flaherty. Amazon MGM Studios producirá.

(En la foto de arriba, de izquierda a derecha: AJ Abell, Chelah Horsdal, Jennifer Spence, Brandon Scott, Dylan Kingwell, Frankie Randysek, Chad Willet, Josh Chambers, Francesca Bianchi)

(En la foto de abajo, de izquierda a derecha: Julia Sarah Stone, Lauren Patten, Quinten James, Kai Bradbury, Marlee Walchuk, Riley Davis, Karis Cameron, Miles Gutierrez-Riley, Riley Orr)