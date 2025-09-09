¡La serie iPhone 17 se desempeña oficialmente! Verificar características, especificaciones y precios

Yakarta, Viva – American Technology Giant (EE. UU.) Manzana Oficialmente lanzado iPhone 17 La serie en el evento titulada ‘Awe Dropping’, en Cupertino, California, EE. UU., Que se transmitió directamente desde varios medios de transmisión en vivo de Apple el miércoles 10 de septiembre de 2025 a las 00.00 WIB.

La serie iPhone 17 ciertamente consiste en la variante básica del iPhone 17, iPhone 17 Air (sustituto más), iPhone 17 ProY iPhone 17 Pro Max. El principal cambio del último teléfono inteligente o teléfono inteligente de Apple es en términos de diseño de cámara.

En lugar de protuberancias de forma cuadrada a la izquierda del iPhone, Apple eligió una gran protuberancia horizontal que ocupa casi todo el ancho del dispositivo.

El iPhone 17 viene con capacidad de memoria o ROM de 128 GB a 512 GB. Mientras que el iPhone 17 Pro viene con una opción de 256 GB a 1 TB.

La serie iPhone 17 tiene un precio a partir de US $ 799 o RP13.1 millones. El iPhone 17 se puede pedir en 50 países el 12 de septiembre de 2025 y se vende una semana después.

Para especificaciones, el iPhone 17 se sometió a una serie de cambios, incluida la presencia de una cámara frontal de 24MP que se actualizó con una lente de seis elementos. Además, el iPhone 17 también está equipado con un nuevo procesador de chip A19.

El iPhone 17 viene con un tamaño de nivel de brillo de 6.3 pulgadas de hasta 3.000 nits, la promoción de 120Hz es similar a la variante Pro.

La pantalla está recubierta con Ceramic Shield 2, que se afirma que es 3 veces, es mejor para evitar rasguños. También hay una capa antirreflectante para reducir el efecto de deslumbramiento en la pantalla.

En el aspecto de la fotografía, el iPhone 17 se basa en cámaras duales con un sistema de fusión de resolución de 48MP, tiene una capacidad de teleobjetivo con el soporte de 2X óptico.

Antes de lanzar la serie iPhone 17, Apple también lanzó sus últimos productos de Wearables, que van desde Apple Watch hasta AirPods.