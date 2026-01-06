La serie inglesa número 9 de Netflix

Temporada 5 de “Cosas más extrañas» unido netflixde sus títulos de televisión en inglés más populares de todos los tiempos inmediatamente después de ser elegibles con el lanzamiento del final de la serie en la víspera de Año Nuevo.

En conjunto, la temporada ha alcanzado hasta el momento 105,7 millones de visualizaciones. Netflix compila su lista de todos los tiempos contando las vistas durante los primeros 91 días de visualización de cada título; para lanzamientos en lotes como “Stranger Things”, las vistas se cuentan durante los primeros 91 días de cada volumen. Como tal, debido a que el Volumen 1 de la Temporada 5 de “Stranger Things” debutó el 26 de noviembre, esos cuatro episodios continuarán acumulando audiencia hasta el 24 de febrero, mientras que los tres episodios del Volumen 2 se contarán del 25 de diciembre al 25 de marzo y la audiencia final contará del 31 de diciembre al 31 de marzo.

Por lo tanto, la temporada 5 de “Stranger Things” tiene tres meses para seguir escalando posiciones en la lista de todos los tiempos. Con su puesto actual en el puesto número 9, sacó a “Fool Me Once” de la lista y superó la temporada 1 de “The Night Agent”. La temporada 4 de “Stranger Things”, que se estrenó en 2022, sigue siendo la número 3 en la lista hasta el día de hoy (140,7 millones), superada solo por la temporada 1 de “Wednesday” (252,1 millones de visitas) y “Adolescent” (142,6 millones). Dado que la quinta temporada de “Stranger Things” logró con El mayor estreno de Netflix para una serie en inglés Con 59,6 millones de visitas, parece posible que la última entrada de la serie de ciencia ficción pueda llegar al número 1.

Naturalmente, la quinta temporada de “Stranger Things” fue el título más visto de la semana del 29 de diciembre al 29 de enero. 4, con el final estuvo disponible durante cinco días, alcanzando 31,5 millones de visitas en total. Si bien Netflix no proporcionó un total de audiencia solo para el final, cabe señalar que el total semanal habría sido aún mayor si no fuera por la decisión de Netflix de estrenar simultáneamente el final en las salas de cine. donde ganó más de $25 millones.

Además, todas las temporadas anteriores de “Stranger Things” continuaron en las listas por sexta semana consecutiva: la temporada 1 ocupó el puesto número 3 con 7,6 millones de visitas, la temporada 2 fue la número 5 con 5,5 millones, la temporada 3 fue la número 7 con 5 millones y la temporada 4 fue la número 8 con 4,8 millones.

Además de «Stranger Things», el Top 10 de Netflix del 29 de diciembre al 29 de enero. 4 presentó “Run Away” de Harlan Coben, que debutó en el n.° 2 con 12,7 millones de visitas en sus primeros cuatro días de disponibilidad. La quinta temporada de “Emily in Paris” ocupó el puesto número 4 con 7,4 millones de visitas en su tercera semana en el chat. En el puesto número 6 se ubicó el especial de Ricky Gervais “Mortality”, que debutó con 5,1 millones de visitas en seis días. “Man vs. Baby” tuvo su cuarta semana en la lista en el puesto 9 con 4 millones de visitas y fue seguido por “Dave Chappelle: The Unstoppable…” en el puesto 10 con 2,8 millones de visitas.

Vea el Top 10 de Netflix del 29 de diciembre al enero. 4 a continuación, comenzando con programas y películas en inglés y seguidos de programas y películas en otros idiomas.