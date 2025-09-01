La serie ‘Harry Potter’ de Audible emite Hagrid, Dobby y más

Audibleestá completamente actuado «Harry Potter: Las ediciones de audio de fundición completa «han desempeñado algunos roles más importantes: Hagrid, Dobby, Lucius Malfoy y los gemelos Patil.

Mark Addy («Game of Thrones») expresará a Hagrid, Daniel Mays («Rogue One: A Star Wars Story») expresará Dobby, Alex Hassell («Los chicos») expresarán a Lucius Malfoy y Avni y Sara Deshmukh expresarán a Parvati y Padma Patil, respectivamente.

Miembros del elenco anunciados previamente Incluya a Hugh Laurie («Casa») como Albus Dumbledore, Matthew Macfadyen («Sucesión») como Lord Voldemort, Riz Ahmed («Sound of Metal») como profesora Snape y Michelle Gomez («Doom Patrol») como profesor McGonagall.

Liderando el elenco están Frankie Treadaway, Max Lester y Arabella Stanton, quienes expresarán a Harry Potter, Ron Weasley y Hermione Granger, respectivamente, en audiolibros uno, dos y tres. Jaxon Knopf, Rhys Mulligan y Nina Barker-Francis asumirán los roles de Harry, Ron y Hermione en el resto de los libros.

Stanton también protagonizará como Hermione en la serie de televisión «Harry Potter» de HBO, que es Actualmente en producción en Warner Bros. ‘ Houndden Studios en el Reino Unido.

Se realizarán anuncios de casting adicionales este otoño.