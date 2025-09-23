La serie Ethan Hawke FX es superlativa

Que nadie diga «La baja«Es tímido sobre sus influencias. Ethan Hawke‘S Hero, un Tulsa «Truthtorian» con el nombre de Lee Raybon, revuelve a las plumas como reportero independiente, pero para su trabajo diario no todo, Lee dirige una librería usada. Sus acciones en el comercio son las primeras ediciones amarillentas de las novelas del crimen de mediados de siglo a las que la serie Limited FX es claramente un homenaje.

Pero el creador Sterlin Harjo, siguiendo el comedia superlativa de la mayoría de edad «Reserva perros», no se detiene allí. Autores como Jim Thompson y Erle Stanley Gardner son liberalmente nombrados. Cuando Dale Washberg (Tim Blake Nelson), la oveja negra de una poderosa familia local en la que Lee acaba de publicar una exposición, se suicida en la escena de apertura del programa, oculta una nota en una estantería de bolsillos descoloridos. Y cuando un viejo amigo de Lee hace un balance de la tormenta de fuego posterior, lo resume así: «Ahora estás viviendo en una novela de malos delitos, ¿eh?»

Harjo y Hawke, también productor ejecutivo, clavan por completo el ambiente «The Lowdown». Parcialmente basado en el fallecido escritor Lee Roy Chapman, Hawke’s Lee es un héroe de hangdog shambolic en la orgullosa tradición de Philip Marlowe de «The Long Goodbye» (específicamente la versión de Elliot Gould-Robert Altman) y Doc Sportello de «Vice inherente», con toda la derecha de los ojos salvajes de la serie de Hawke de Hawke de la serie Showtime «The Good Lord Bird». » Lee significa bien y tiene los enemigos adecuados, como los skinheads tan ofendidos por su cobertura que rompen en su sucio apartamento sobre la librería para darle una paliza. Pero él no está exactamente enfocado por láser, y ninguno de los dos, afortunadamente, es «el bajo». Lee quiere descubrir si Dale realmente se suicidó, y si el hermano mayor de Dale, Donald (Kyle Maclachlan) está involucrado, y cómo los Washbergs están conectados con una compañía que compró propiedades en el norte de Tulsa históricamente negro. Pero también pasará un episodio completo saliendo con un par aleatorio de granjeros de caviar, porque el destino de «The Lowdown» no es la mitad de diversión que el viaje.

La sórdida historia de la segunda ciudad más grande de Oklahoma se ha convertido en una especie de industria artesanal para Hollywood en los últimos años. En «Killers of the Flower Moon», Martin Scorsese hizo una tragedia épica de los asesinatos de Osage, una conspiración para quitar la vida y transferir la riqueza de la población nativa del estado. (La investigación de Lee rastrea la riqueza de los Washbergs a este mismo período). La versión de Damon Lindelof sobre «Watchmen» comenzó con el infame ataque de la mafia contra Tulsa’s Wall Street, un centro histórico de negocios de propiedad negra que fue arrasado por una horda racista. «The Lowdown» se ajusta perfectamente a esta tendencia socialmente consciente y específica del lugar, pero Harjo trae una sensibilidad de ceba propia.

«The Lowdown» cuenta con nombres más grandes y un entorno más urbano que los «perros de la reserva», pero los fanáticos de esa serie reconocerán su humor y afecto por un elenco colorido y cuidadosamente construido de personajes, sin mencionar caras como la de Kaniehtiio Horn, la «Dama de los ciervos» que ahora interpreta a la ex Samantha de Lee. La incompetente «seguridad» de Lee, nativa Ne’er-Do-Wells Waylon (Cody Lightning) y el primo Henry (Jude Barnett), se siente levantado directamente del programa anterior, hasta los videos de rap hilarantemente ineptos que graban en lugar de buscar skinheads. Es como Mose y Mekko Nunca me fui.

El propio Hawke, por supuesto, el invitado protagonizó «Reserva Dogs» como el padre ausente de Elora Danan de Devery Jacobs. Las relaciones padre-hija también son clave para «el bajo»; Lee y Samantha tienen una niña de 13 años, Francis (Ryan Kiera Armstrong, sosteniéndola contra Hawke), que se convierte en un ámbito de cómplice en su malestar, para disgusto de su madre. Lee, propenso a los aforismos populares como «a veces tienes que saludar con una mano mientras obtienes lo que quieres con el otro», le explica su profesión: «Llamamos a los malos. Haz que contesten el teléfono».

«The Lowdown» es un himno de más de una forma de medios de impresión en peligro de extinción. Lee de alguna manera escribe para no uno, sino dos Periódicos del mercado de tulsa: The Heartland Press, que tiene que aclarar con frecuencia una «revista larga» y no Un periódico, así como el «Booty Rag» de un club de striptease, que cuesta algunos artículos entre todos los posteriores de Bared. Y aunque la pedantería no es el estilo de Harjo, «The Lowdown» es inequívocamente idealista sobre el valor de una prensa libre a los errores históricos correctos. (Después de los Wasbhergs, el próximo objetivo de Lee es un magnate en posesión legalmente dudosa de una reliquia de derechos civiles). El programa puede estar predicando al coro de mi profesión particular, pero en este terrible entorno de información, tomaré lo que pueda obtener.

«Joder hombres blancos a los que les importa», lamenta uno de los conocidos de Lee. «El más triste del grupo». Pero «The Lowdown» es cualquier cosa menos melancolía. Es una encuesta alegre de trapo de los bordes deshilachados de la sociedad. Algunos, como Lee, no están en forma para vivir en ningún otro lugar; Otros, como Introvertido Introvertido Dale o Marty (el Gran Keith David), un ojo privado negro en el empleo de los Washbergs, solo están trabajando con la mano que han sido tratados. Solo cinco de los ocho episodios eventuales fueron proyectados para críticos, por lo que no puedo decir a dónde va «The Lowdown». Sin embargo, puedo afirmar que es un placer verlo llegar allí a su propio ritmo.

Los primeros dos episodios de «The Lowdown» se estrenará en FX el 23 de septiembre a las 9 pm ET y transmitirán en Hulu al día siguiente, con episodios restantes que se transmiten semanalmente los martes y transmitiendo los miércoles.