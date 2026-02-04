La serie ‘Eragon’ de Disney+ establece a los co-showrunners Todd Harthan y Todd Helbing

El «Eragón”serie de televisión de acción real en Disney+ ha dado un gran paso adelante.

Variedad ha aprendido que Todd Harthan y Todd Helbing se han unido al proyecto como co-showrunners, con Harthan como co-creador del programa junto al autor de “Eragon”, Christopher Paolini. Los tres actuarán como productores ejecutivos.

Marc Webb también se ha incorporado como productora ejecutiva, al igual que Rachel Moore. Como se informó anteriormente, Bert Salke será el productor ejecutivo a través de Co-Lab 21. 20th Television es el estudio, y 20th TV ha adquirido la opción de toda la serie de libros “The Inheritance Cycle”. El programa continúa en desarrollo en Disney+. Harthan se encuentra actualmente bajo un acuerdo general con 20th TV.

Variedad reportado exclusivamente “Eragon” estaba en desarrollo en Disney+ allá por 2022. El lema oficial del programa dice: “Cuando el destino selecciona a un adolescente común y corriente para convertirse en el primer Jinete de Dragón en más de cien años, debe forjar un vínculo inquebrantable con su dragón, dominar la magia antigua y desafiar al rey loco que destruyó a los Jinetes”.

Harthan es actualmente el showrunner de la exitosa serie de ABC «High Potential». Anteriormente creó la serie dramática de Fox “Rosewood” y trabajó en otros programas como “Psych”, “Crash”, “Dominion”, “The Resident” y “The Company You Keep”.

Helbing fue el cocreador de la popular serie de CW «Superman & Lois», mientras que también fue el showrunner de la serie de CW Arrow-verse «The Flash». Actualmente está desarrollando una serie de televisión “Mech Cadets” en Disney+ con Brent Fletcher, mientras que también trabajó en programas como “Black Sails”, “Spartacus” y “Smallville”.

Webb es conocido por dirigir películas como “(500) Days of Summer”, así como los éxitos de taquilla “The Amazing Spider-Man” y “The Amazing Spider-Man 2”. Sus otros créditos incluyen la película “Gifted” protagonizada por Chris Evans y Jenny Slate y programas como “Crazy Ex-Girlfriend”, “Limitless” y “High Potential”.

Harthan está representado por UTA y Circle Management + Production. Helbing está representado por CAA y Gendler, Kelly y Cunningham. Webb está representado por CAA y Lichter Grossman.

«Eragon» es el primero de los cuatro libros del «Ciclo de la herencia», seguido de «Eldest», «Brisingr» y «Inheritance». Los libros han vendido en conjunto más de 40 millones de copias en todo el mundo. “Eragon” se adaptó previamente a una película del mismo nombre en 2006 con Ed Speleers como Eragon, Rachel Weisz como la voz de Saphira, Jeremy Irons como Brom y John Malkovich como Galbatorix. La película fue ampliamente criticada por la crítica tras su estreno y recaudó aproximadamente 250 millones de dólares en la taquilla mundial frente a un presupuesto informado de 100 millones de dólares. En 2021, los fanáticos de los libros comenzaron a usar el hashtag #EragonRemake en un esfuerzo por lograr que Disney produjera una versión en serie dada su decepción con la película.