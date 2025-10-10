La serie dramática ‘The Roaring Banshees’ gana a lo grande en el MIA Market de Roma

“The Roaring Banshees”, una adaptación de la exitosa obra de John Morton y Peter McGann que sigue una banda exclusivamente femenina de rebeldes irlandeses que lleva una vida delictiva en el Chicago de los años 20, estuvo entre los grandes ganadores cuando el MIA Market de Roma concluyó el viernes por la noche, llevándose a casa el recién creado Premio Sony Pictures Television al mejor proyecto dramático en la undécima edición del evento.

Al presentar el premio, la presidenta de Sony Pictures Television, Katherine Pope, elogió la serie, escrita por Morton y McGann y producida por Paul Donovan de Deadpan Pictures, con sede en Dublín, diciendo que “representa el tipo de narración audaz e innovadora que hace que la televisión sea excepcional”.

«Arraigada en un capítulo de la historia que a menudo se pasa por alto e impulsada por protagonistas femeninas convincentes, ‘The Roaring Banshees’ ofrece una perspectiva que no vemos lo suficiente, razón por la cual el jurado la eligió como ganadora del premio de drama de Sony Pictures Television», dijo Pope.

También se entregaron premios MIA Development Awards a cuatro proyectos seleccionados en las cuatro categorías del Mercado de Coproducción y el Foro de Pitching, y cada uno recibió premios en efectivo para apoyar su desarrollo.

El premio al mejor proyecto dramático fue para “Aïnta!”, producido por Andreas Zoupanos Kritikos del peso pesado griego Faliro House Productions y escrito por Kevin Zans Ansong y Stavros Pamballis. El programa sigue a un inmigrante griego ghanés de segunda generación en un viaje de autodescubrimiento que persigue su sueño de convertirse en una estrella del rap.

Una mención especial en la categoría de drama fue para la serie “Guests”, escrita por Saleh Saad y producida por May Jabareen (Philistine Films), que sigue a un palestino que regresa a su aldea beduina para ayudar a su madre a administrar una casa de huéspedes.

El premio al mejor proyecto de animación fue para “La mariposa dorada”, de Goce Cvetanovski, que sigue a un grupo de amigos en una deslumbrante aventura en la selva colombiana. Está producida por Makedonska Krepost y coproducida por Blurr Stories, Technoscope Films y The G7.

En la categoría de películas, el premio fue para “Tengo que follar antes del fin del mundo”, dirigida por Andrea Benjamin Manenti y producida por Stefano Centini (Volos Film) y Carlo Hinterman (Citrullo International). En este proyecto profundamente personal, Manenti recurre a su historia familiar para contar una historia de intimidad, memoria y resiliencia entre dos mundos.

Finalmente, el premio al documental destacado fue para “Edición 96”, dirigida por Ahmad Naboulsi y producida por OOBconcept, que destaca historias de valentía y la lucha por los derechos civiles.

En la ceremonia de clausura del viernes también se entregaron varios premios adicionales. El premio Paramount New Stories, otorgado este año a un proyecto factual de entretenimiento, fue otorgado a “POV – Point of View”, producida por Tapeless Film y creada por Luca Murphy (Italia). El premio GEDI Visual fue para “Pestiferus Lupus”, dirigida por Ludovico Serra y Luca Jankovic y producida por Box Vision, con una mención especial para “Fish Don’t Close Their Eyes”, dirigida por Audrey Gordon y producida por Big Sur Srl, Oh!Pen, Artline Films y Jando Music.

El Premio Internacional de la Pantalla fue para “El círculo”, dirigida por Valeriu Andriuta, producida por Iulia Andriuta (Amprenta Films) y coproducida con Idea Film Around the World. Finalmente, el Premio Mujeres en Cine y Televisión Italia – WIFTMI, que reconoce el proyecto con mayor potencial para abordar la desigualdad de género y promover la inclusión, fue otorgado a la serie animada de televisión “Roc and Lola”, dirigida por Andrea Giro y producida por Primal Shape.

La ceremonia de premiación coronó una semana ocupada en la Ciudad Eterna, donde más de 100 proyectos (de aproximadamente 500 inscritos) se presentaron durante el Mercado de Coproducción y el Foro de Pitching de MIA y sus exhibiciones adicionales para animación, documentales, formatos de televisión y series.

La directora de mercado, Gaia Tridente, señaló que la edición de este año de MIA «refleja nuestra naturaleza internacional», y describió el evento como «un mosaico de países y culturas que abarcan Europa, América del Norte y América Latina, África, Medio Oriente y Asia-Pacífico», al tiempo que subrayó la posición de la ciudad anfitriona «como el destino donde las historias cobran impulso y dan forma al futuro».

Alessandro Usai, presidente de la Asociación Nacional Italiana de Industrias Cinematográficas, Audiovisuales y Digitales (ANICA), y Chiara Sbarigia, presidenta de la Asociación Italiana de Productores Audiovisuales (APA), celebraron la «fuerte asistencia» al mercado de este año, señalando que «las cifras confirman el interés de toda la industria audiovisual italiana e internacional en el mercado que ANICA y APA crearon conjuntamente», añadiendo que el creciente evento «Un alcance intercontinental más amplio abre nuevas oportunidades de intercambio, colaboración e inspiración tanto en la producción como en la distribución».