La serie dramática legal de Kim Kardashian fija la fecha de lanzamiento de Hulu

Hulu ha fijado la fecha de estreno de la serie dramática legal “All’s Fair”.

La serie ahora se estrenará el 4 de noviembre con tres episodios transmitidos en Hulu y Hulu en Disney+ para suscriptores de paquetes en los EE. UU. y en Disney+ a nivel internacional. Los nuevos episodios se transmitirán semanalmente los jueves.

Las estrellas del espectáculo kim kardashian como Allura Grant, Naomi Watts como Liberty Ronson, Niecy Nash-Betts como Emerald Greene, Teyana Taylor como Milan, Sarah Paulson como Carrington Lane y Glenn Close como Dina Standish.

La sinopsis de la serie dice: «Un equipo de abogadas de divorcios abandonan una firma dominada por hombres para abrir su propio bufete de abogados. Feroz, brillante y emocionalmente complicada, navegan por rupturas de alto riesgo, secretos escandalosos y lealtades cambiantes, tanto en la sala del tribunal como dentro de sus propias filas. En un mundo donde el dinero habla y el amor es un campo de batalla, estas mujeres no sólo juegan el juego: lo cambian».

Hulu también lanzó un nuevo avance de la serie, que se puede ver a continuación.

Los miembros adicionales del reparto incluyen a Matthew Noszka, Elizabeth Berkley, Caleb Alexander Smith, OT Fagbenle, Kathleen Garrett, Grace Gummer, Judith Light, Ed O’Neill, Brooke Shields, Steven Pasquale, Jessica Simpson, Lorraine Toussaint, Tamara Taylor y Jemarcus Kilgore.

La serie es producida por 20th Television en asociación con Ryan Murphy Television. “All’s Fair” está escrita y producida ejecutivamente por Murphy, quien la dirigirá. Los productores ejecutivos adicionales incluyen a Kardashian, Close, Watts, Nash-Betts, Paulson, Jon Robin Baitz, Joe Baken, Jamie Pachino, Lyn Greene y Richard Levine. Anthony Hemingway es productor y director ejecutivo. Kris Jenner, Alexis Martin Woodall, Eric Kovtun, Scott Robertson y Nissa Diederich también son productores ejecutivos de la serie.