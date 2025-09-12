La serie documental de PBS ‘Independent Lens’ revela la lista de películas de otoño

El PBS serie documental «Lente independiente«Regresa para una nueva temporada el 6 de octubre con» Cracking the Code: Phil Sharp y la revolución de la biotecnología de Bill Haney. Sobre la vida y el legado del científico ganador del Premio Nobel Phil Sharp, el DOC es narrado por Mark Ruffalo.

Además de «descifrar el código», la lista de otoño incluye dos características de documento adicionales que hablan directamente sobre los problemas más apremiantes de hoy.

El 20 de octubre, el debut «Ratified» de Deborah Riley Draper y «Ratified» de Sabaah Folayan. El doctor, que hizo su estreno mundial en el 15º Festival Anual de Cine de Lentes de Bronce en agosto de 2024, trata sobre el camino de la enmienda de igualdad de derechos a la vida a través de la batalla de ratificación fundamental de Virginia dirigida por mujeres negras. El DOC traza la lucha legal, política y profundamente personal para consagrar la igualdad de género en la constitución de los Estados Unidos casi un siglo después de que la efectividad se propuso por primera vez.

Cerrar la alineación de otoño de lentes independientes el 3 de noviembre es «Life After» del cineasta discapacitado Reid Davenport («No te vi allí»). En la película, Davenport investiga la muerte asistida y descubre la forma en que el capaz, la política y las fallas sistémicas pueden hacer que la muerte parezca la única opción. Ganador del Premio al Jurado Especial Sundance 2025, el documental explora quién obtiene una elección real y quién no, en la vida y la muerte.

Los dos episodios finales de las docuseries de forma corta «The Opioid Trilogy» se emitirán en una lente independiente el 16 de septiembre, justo antes de que se lance la pizarra de otoño. La segunda entrega de la serie, titulada «Do No Harm», sigue la lucha de 17 años de Raina McMahan con la adicción a la heroína y su camino hacia la recuperación. El tercer y último episodio, «Coming Home», sigue a Tahira Malik mientras reconstruye su vida después de la adicción a los opioides y el encarcelamiento. (La primera entrega de «The Opiod Triology» debutó en lentes independientes en julio de 2022.)

«Ayudarnos a dar sentido a nuestro mundo es el objetivo de los cineastas independientes», dijo Lois Vossen, productor ejecutivo de lentes independientes. «Este otoño, exploramos el importante papel de los científicos y la innovación de la biotecnología, sobrevivir a la adicción a los opioides, los esfuerzos continuos para la igualdad de género y las complejas realidades de la muerte asistida. A través de nuestro programa de detección comunitaria de lentes independientes, ampliamos estas conversaciones sobre cómo vivimos, gobernamos y nos atendemos a las comunidades locales, donde comienza el cambio real».

El mes pasado, la Corporación de Radiodifusión Pública anunció que se está cerrando después de casi seis décadas. CPB proporcionó fondos a NPR y PBS. En julio, el Congreso aprobó formalmente la medida del presidente Donald Trump para recuperar $ 9 mil millones en fondos previamente aprobados, incluidos $ 1.1 mil millones para PBS y NPR.

«Con la eliminación de los fondos federales para los medios públicos y el cierre de CPB, la lente independiente depende de la preparación de larga data para este momento y nuestros financiadores críticos, que han ayudado a garantizar que estas historias consecuentes continúen llegando al pueblo estadounidense», dijo Vossen. «Tenemos una temporada increíble por delante y estamos en conversaciones activas con PBS para llevar este trabajo a 2026–2027. Nuestra visión y equipos son fuertes, pero mantener esta misión requiere financiamiento sostenible de varios años».

Toda la lista de otoño de Independent Lens estará disponible a través de TV lineal, así como varios sitios de transmisión, incluidos PBS YouTube, la aplicación PBS y PBS Passport.