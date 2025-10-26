La serie de viejas declaraciones de Hamish Daud sobre Raisa han enfurecido a los internautas

Jacarta – Vida personal Hamish Daud actualmente está en el foco público tras la demanda de divorcio presentada raisa. Una de las cosas que más llamó la atención del público fue la declaración de Hamish respecto a la figura de Raisa.

Hace varios años, se sabía que Hamish había sido estrella invitada en un podcast presentado por Luna Maya y Marine Rumantir. Los internautas están discutiendo nuevamente la antigua declaración de Hamish y se considera que derriba la figura de Raisa. ¿Cuáles son entonces las declaraciones de Hamish Daud? ¡Aquí está el resumen!

Tuve tiempo de tirarlo es tan raro

En un podcast hace varios años, Hamish Daud dijo que su esposa era introvertida. El propio Hamish dio un ejemplo.

«Es posible que mucha gente no sepa que es introvertido. es tan raro Cuando está en la mesa con, digamos, 5 personas, definitivamente está callado, definitivamente mira la comida y está en silencio. «Es muy tranquila, pero cuando está delante de 50.000 personas, a menudo confía en 50.000 personas más que conmigo», dijo Hamish citado en un vídeo subido a la cuenta de TikTok @kuncirahasia.

La declaración de Hamish inmediatamente generó muchas críticas por parte de los internautas. No pocos se sienten heridos al escuchar las palabras ‘es tan raro de la figura de un marido.

«Dijo que es muy extraño con su propio marido», dijo otro.

«Se dice que es muy triste que mi marido esté triste», dijo otro.

«Estudiando con Vidi Aldiano hermano… ¿cómo puedes ser introvertido por la tarde?», dijo otro.

Acerca de las amas de casa

En un momento, le pidieron a Hamish Daud que eligiera si Raisa trabajaría como cantante o ama de casa. Aunque no le pidió específicamente a su esposa que fuera ama de casa, Hamish indicó que preferiría que ella fuera ama de casa.

«Ama de casa. Desde pequeña mi sueño era tener un hogar estable como el cuidado de los niños, la comida y otras cosas que tal vez no tuve esa experiencia antes completamente«Realmente quiero una estructura hogareña», dijo Hamish.