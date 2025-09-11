La serie de televisión Xavier Dolan ‘Rage’ se lanzará en Rome Mia Market

Cineasta canadiense Xavier Dolan («Mommy», «Es solo el fin del mundo») se está desarrollando temprano en «Rage», un conjunto de series de televisión en medio de tensiones raciales en el París de los años ochenta.

«Rage», que se lanzará a los posibles socios en el próximo mercado de MIA de Roma dedicado a series de televisión internacionales, animación, películas y documentales, explora el ascenso del movimiento Skinhead en el París de los años ochenta que dio a luz a grupos militantes conocidos como los «Chasseurs de Skins» o Skinhead Hunters. Los cazadores de skinhead franceses lucharon contra los skinheads locales y sus crímenes racistas, a veces utilizando sus mismos métodos violentos.

Dolan, que tiene 36 años, sorprendió a los fanáticos en 2023 al anunciar en Instagram que se retiraba de la cine. No ha dirigido una película desde el drama de 2019 «Matthias & Maxime», aunque hizo la serie dramática canadiense «The Night Logan Woke Up», que se emitió en 2022. Antes de eso, Dolan dirigió ocho largometrajes en una década, ganando el Premio del Jurado de Cannes para «Mommy» en 2014 y el Premio de Cannes Grand Prix en 2016 por «It It Is The End of the World» para el mundo «. También ha dirigido varios videos musicales, especialmente para los Adele Singles «Hello» en 2015. El año pasado en el Lumiere Film Festival, Dolan dijo que estaba trabajando en un nuevo proyecto de funciones pero proporcionó muy pocos detalles.

«Rage» está siendo producido por la producción de Madelon con sede en París de Manon Robillot y Laetitia Quentin de Gromard. Los guiones del programa están escritos por Anaïs Topla, Mathieu Gouny y Marc Herpoux.

Los más de 60 proyectos seleccionados por MIA, que se realizarán del 6 al 10 de octubre, también incluyen la serie de televisión holandesa «Red Light Empire», sobre un huérfano del Holocausto decidido a construir un imperio en el distrito de luz roja de Amsterdam, producido por el grupo de producción holandés Lemming Film; e «invitados», un drama después de un hombre llamado Shadi cuando regresa a su pueblo beduino en Palestina para ayudar a su madre a administrar una casa de huéspedes, producida por la compañía Philistine Films con sede en Palestina y Jordania.