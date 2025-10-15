La serie de televisión de Netflix ‘Extracción’ suma 11 actores al reparto

netflix ha completado el elenco de la próxima serie “,” Variedad ha aprendido.

El streamer ha agregado 11 nuevos miembros del elenco a la serie, que fue anunciado por primera vez en febrero con Omar Sy en el papel principal. Los nuevos miembros del reparto son:

Salla recientemente (“El Grande”, “Dr. Who”), Ross McCall (“Silo”, “Misión: Imposible – El ajuste de cuentas final”), Pip Torrens (“La Corona, Sucesión”), Sam Woolf (“Éramos los afortunados”, “Neuromante”), Michael Zanias (“Érase una vez en Gaza”, “Una naranja de Jaffa”), Riyad Slimán (“Ramy”, “Palestina 36”), Muhannad Ben Amor (“Andor”, “Créanme”), Aarón Heffernan (“Latón”, “Mujer”), Descubrimiento (“Aquellos a punto de morir”, “Educación sexual”), Theo Domewipe (“Mickey 17”, “Chico superior”) y Emma Appleton (“Todo lo que sé sobre el amor”, “The Witcher”).

Junto a Sy, las nuevas incorporaciones se unen a un reparto que ya incluye a Boyd Holbrook, Natalie Dormer, Waleed Zuaiter y Ed Speleers. Netflix ha encargado una primera temporada de ocho episodios.

El lema oficial de la serie dice: «En este thriller lleno de acción, un mercenario (Sy) se embarca en una peligrosa misión para rescatar a rehenes en Libia. Atrapado entre facciones en guerra y asesinos despiadados, debe navegar por decisiones de vida o muerte mientras enfrenta profundas heridas emocionales. La serie explora el trauma, la traición y los conflictos morales de personajes llevados al límite».

Glen Mazzara se desempeña como escritor, productor ejecutivo y showrunner de la serie “Extraction”. Anthony Russo, Joe Russo, Angela Russo-Otstot, Scott Nemes y Chris Castaldi son productores ejecutivos de AGBO, con Sam Hargrave, Eric Gitter y Peter Schwerin también como productores ejecutivos.

La primera película de “Extraction”, protagonizada por Chris Hemsworth, se estrenó en Netflix en 2020. Hemsworth regresó para la secuela en 2023. Las películas se basaron en la novela gráfica “Ciudad” de Ande Parks. Joe Russo escribió el guión de ambas películas y produjo junto con Anthony, Gitter y Schwerin. Hargrave dirigió ambas películas, con AGBO como productora.

(En la foto, de izquierda a derecha: Sacha Dhawan, Ross McCall, Pip Torrens, Michael Zananiri, Theo Ogundipe, Emma Appleton, Jojo Macari, Sam Woolf