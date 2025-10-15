La serie de TBS ganadora del Emmy de Conan O’Brien llega a Radial Entertainment

Entretenimiento radial ha llegado a un acuerdo para los derechos de distribución en Estados Unidos de la larga trayectoria de Conan O’Brien TBS programa de entrevistas nocturno, reveló la compañía en mipcom.

El acuerdo otorga a Radial derechos exclusivos en múltiples plataformas digitales, incluida la suscripción y la transmisión con publicidad, videos transaccionales y redes digitales, para las 11 temporadas de “Conan”, que se emitió de 2010 a 2021. Jeff Peisch hizo el anuncio en nombre de Radial Entertainment.

«Conan O’Brien es ampliamente considerado como una de las figuras más originales y duraderas de la comedia estadounidense», dijo Peisch. «Su influencia ha dado forma a la comedia moderna y su trabajo continúa resonando en audiencias de todas las generaciones. Estamos entusiasmados de continuar con su extraordinario legado nocturno al permitir a los fanáticos ver su serie de una década en plataformas de transmisión».

El programa de entrevistas contó con O’Brien y su compañero Andy Richter mezclando sketches cómicos con entrevistas que abarcaban entretenimiento, deportes, política y cultura. La serie se hizo particularmente reconocida por sus segmentos remotos internacionales y ganó múltiples premios Emmy durante su emisión.

Más tarde, el programa generó “Conan Without Borders” y “Conan O’Brien Must Go”, ambos transmitidos por HBO Max. Jeff Ross se desempeñó como productor ejecutivo durante mucho tiempo.

O’Brien fue incluido en el Salón de la Fama de la Academia de Televisión a principios de este año, culminando una carrera de casi 30 años en la televisión nocturna.

Bruce David Eisen de Eisen Law representó a Radial Entertainment junto con Peisch en las negociaciones.

La recién formada Radial Entertainment, que opera FilmRise y Shout! Studios, respaldado por fondos administrados por Oaktree Capital Management, cuenta con una biblioteca de más de 70.000 películas y episodios que abarcan géneros que incluyen crímenes reales, realidad, animación, clásicos y terror.