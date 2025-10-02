La serie de secuelas de ‘Peaky Blinders’ recibe un pedido de dos temporadas en Netflix

«Peaky Blinders«Regresa a la pantalla pequeña con una nueva generación de Shelbys.

Una serie de secuelas del amado escritor y creador de Show Knight, ambientado en 1953 Gran Bretaña, ha recibido una orden de dos temporadas en Netflix y la BBC. El elenco se mantiene en secreto por ahora, pero la Estrella original de «Peaky Blinders» Cillian Murphy está a bordo como productor ejecutivo.

«Después de ser bombardeado en la Segunda Guerra Mundial, Birmingham está construyendo un futuro mejor con concreto y acero», dice la descripción de la trama. «En una nueva era de ‘Peaky Blinders’ de Steven Knight, la carrera para poseer el proyecto de reconstrucción masiva de Birmingham se convierte en un concurso brutal de dimensiones míticas. Esta es una ciudad de oportunidades y peligro sin precedentes: con la familia Shelby justo en su corazón empapado de sangre».

La nueva serie será producida por Kudos («Sas Rogue Heroes», «House of Guinness») y Garrison Drama («Peaky Blinders» Seasons 1-6 y la próxima película de «Peaky Blinders»). Está programado para filmar en Birmingham en Digbeth Loc. Estudios.

«Estoy encantado de anunciar este nuevo capítulo en la historia de ‘Peaky Blinders'», dijo Knight en un comunicado. «Una vez más, estará enraizado en Birmingham y contará la historia de una ciudad que sale de las cenizas del Birmingham Blitz. La nueva generación de Shelbys ha tomado el volante y será un viaje infernal».

Las dos nuevas temporadas consistirán en seis episodios de 60 minutos cada uno. Beyond Knight y Murphy, la nueva era de «Peaky Blinders» es ejecutiva producida por Karen Wilson y Martin Haines para Kudos, Jamie Glazebrook para el drama de Garrison, Jo McClellan y Danielle Scott Haughton para la BBC y Mona Qureshi y Toby Bentley por Netflix.

Los fanáticos no tendrán que esperar demasiado para obtener más «Peaky Blinders», ya que también se espera que se estrene una próxima película a principios de 2026. Titulada «The Immortal Man», se cree que la función se cree que la serie dejó la serie, y está protagonizada por Murphy junto a un elenco conjunto que incluye a Stepham Graham, Rebecca Ferguson, Tim Roth y Barry Keoghan. Escrito por Knight, fue dirigido por Tom Harper, cuyos créditos incluyen «This Is England ’86», «The Woman in Black: Angel of Death» y varios episodios de «Peaky Blinders».