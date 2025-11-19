La serie de romance de hockey Heat Rivalry se vende a HBO Max en EE. UU. y Australia

“Rivalidad acalorada”, una próxima serie romántica de hockey canadiense de medios de campanaha obtenido una gran cantidad de ventas internacionales antes de su estreno el 28 de noviembre en streamer Pedir.

Sphere Abacus ha vendido el programa Crave Original de seis episodios a HBO máximo en EE.UU. y Australia, donde también se estrenará el 28 de noviembre, así como a Sky en Nueva Zelanda para su debut el 30 de noviembre y a MoviStar Plus+ en España, con fecha de estreno por anunciar.

Creada por el escritor, director y productor de “Letterkenny” Jacob Tierney y basada en la exitosa serie de libros de Rachel Reid “Game Changers”, “Heated Rivalry” cuenta la historia de amor de los jugadores de hockey rivales Shane Hollander (Hudson Williams) e Ilya Rozanov (Connor Storrie). El reparto también incluye a François Arnaud, Robbie GK, Christina Chang, Dylan Walsh, Sophie Nélisse y Ksenia Daniela Kharlamova.

«Shane e Ilya son dos de las mayores estrellas de la liga mayor de hockey, unidos por la ambición, la rivalidad y una atracción magnética que ninguno de los dos comprende del todo», dice la sinopsis del programa. «Lo que comienza como una aventura secreta entre dos novatos evoluciona hacia un viaje de años de amor, negación y autodescubrimiento. Durante los siguientes ocho años, la pareja persigue la gloria en el hielo mientras luchan por alejar sus sentimientos de ella. Divididos entre el deporte por el que viven y el amor que no pueden ignorar, Shane e Ilya deben decidir si hay espacio en su mundo ferozmente competitivo para algo tan frágil y poderoso como el amor verdadero».

Las ventas internacionales de “Heated Rivalry” siguen a la adquisición por parte de Bell Media de una participación mayoritaria en Sphere Abacus a principios de este año, posicionándola como el principal distribuidor internacional de los derechos de distribución de Bell Media.

«‘Heated Rivalry’ es contenido premium de alto calibre que resuena en audiencias globales», dijo Justin Stockman, vicepresidente de desarrollo de contenido y programación de Bell Media. «Estas ventas internacionales son un testimonio de la visión de Accent Aigu Entertainment para la historia de Rachel Reid y subrayan la fortaleza de nuestra asociación con Sphere Abacus y nuestro compromiso compartido de brindar contenido atractivo y digno de mención a los espectadores de todo el mundo».

Jonathan Ford, director general de Sphere Abacus, añadió: «Con sólidas actuaciones de sus actores principales, ‘Heated Rivalry’ ofrece una narrativa poderosa y única que nuestros clientes en todas partes del mundo están deseosos de compartir con sus espectadores. Estamos muy entusiasmados con las perspectivas de ventas internacionales adicionales para esta atractiva serie en las próximas semanas».

El presidente de Bell Media, Sean Cohan, dijo que la ambición de la compañía ha sido durante mucho tiempo «crear contenido excepcional que viaje globalmente» y las ventas de «Heated Rivalry» son «otra validación de esa visión».

Continuó: «Jonathan Ford y el equipo de Sphere Abacus han sido excelentes socios en este viaje, ayudándonos a llevar nuestra serie a audiencias comprometidas en todo el mundo… apenas estamos comenzando».

“Heated Rivalry” es producida por Accent Aigu Entertainment en asociación con Crave de Bell Media. Tierney se desempeña como escritor, director, productor y productor ejecutivo. Brendan Brady es productor y productor ejecutivo. Lori Fischburg es productora y Reid es productora consultora. Para Bell Media, Alison Korogyi es ejecutiva senior de producción de programación original; Sarah Fowlie es jefa de producción y programación original; Adam Feigen es ejecutivo de desarrollo de programación original con guión; Rachel Goldstein-Couto es jefa de desarrollo y programación original; Brian Blazik es jefe de ventas de Bell Media, Sphere Abacus; Carlyn Klebuc es gerente general de programación original; y Stockman es vicepresidente de programación y desarrollo de contenidos.