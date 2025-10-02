La serie de Netflix de Louis Tomlinson y Zayn Malik de One Direction

Una nueva serie documental de tres partes protagonizando Zayn Malik y Louis Tomlinson de una dirección se dirige a Netflix.

Los antiguos compañeros de banda se embarcaron en un camino en todo Estados Unidos que se describe como una aventura espontánea, completa con «Reconexión, exploración y muchas risas», según un comunicado de prensa oficial. La serie está destinada a dar a los fanáticos de las estrellas una mirada rara dentro del mundo de dos de los miembros más privados de One Direction, y se espera que incluya conversaciones íntimas entre la pareja en la vida, el amor, la pérdida y la paternidad.

El programa será dirigido por Nicola Marsh («Song Exploder», «Stay On Board: The Leo Baker Story»)

Producido por Campfire Studios («Número desconocido: el bagre de la escuela secundaria»; «Smartless: On the Road»; y «America’s Sweethearts: The Dallas Cowboys Cheerleaders»).

Ambos artistas han tenido un año ocupado como actos individuales en solitario, y están emprendiendo un 2026 aún más ocupado. Malik anunció recientemente un Residencia de Las Vegas Listo para enero del próximo año. Tomlinson, por su parte, está siguiendo el anuncio de su Tercer álbum de estudio «¿Cómo me di cuenta de aquí?«Con una gira World Arena 2026 que se lanza el próximo verano.

En su próximo álbum, Tomlinson dice: «Lo resumo como ‘El disco que siempre merecí hacer’. Mi pan y mantequilla es mi honestidad.