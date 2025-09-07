La serie de Netflix de ‘Last Samurai Standing’ agrega el reparto, presenta el teaser

Netflix ha presentado un teaser y ha agregado nuevos miembros del elenco a «Último samurai de pie«, La epopeya japonesa samurai que se inclinará en noviembre.

La serie de seis episodios se anuncia como «un homenaje al espíritu indomable de los guerreros que vivieron a través de épocas turbulentas» y se ha ganado una invitación al En la pantalla de la pantalla del 30º Festival Internacional de Cine de Busan, Agregar prestigio del festival a la creciente lista de contenido asiático del gigante de la transmisión.

Productor y estrella Okada Junichiquien también se desempeña como planificador de acción, ha ampliado el elenco de conjunto para el drama mortal de Battle Royale. Se han lanzado cinco nuevos miembros del elenco: Hamada Gaku como superintendente general Kawaji Tooshiyoshi, Okazaki Taiiku como Keagen (un sucesor de la Escuela de Espada de Kjohachi-Rryu), Iura Arata como ministro del Interior Okubo Toshiimimi, Tanaka Tetshimi. La historia del jefe de comunicaciones de Maajima, y ​​Nakajima Ayumu como secretario de Okubo, Nagase Shinpei.

The newcomers join the previously announced star-studded lineup including Fujisaka Yumia, Kiyohara Kaya, Hiroshima, Sometani Shota, Saotome Taichi, Endo Yuya, Fuchikami Yasushi, Jo Kairi, Yamada Takayuki, Ichinose Wataru, Yoshioka Riho, Ninomiya Kazunari, Tamaki Hiroshi e Ito Hideaki.

El director Fujii Michihito, que trabaja junto a Okada, ha creado lo que promete ser un espectáculo visual, particularmente evidente en la secuencia cuerpo a cuerpo a gran escala en el Templo Tenryuji. La pieza del set se filmó durante varios días y requirió más de 1,000 miembros del elenco y la tripulación para ejecutar.

«La acción es épica», según las notas de producción, con Fujii y Okada «empujando los límites de la narración visual, combinando los avances modernos de CG con efectos prácticos para ofrecer algunas de las escenas de acción más realistas y viscerales que se ven en la televisión japonesa».

La serie se basa en la serie de novelas «Ikusagami» de Imamura Shogo, publicada por Kodansha Bunko. Fuji dirige junto a Yamaguchi Kento y Yamamoto Toru, con deberes de guión manejados por Fuji, Yamaguchi y Yashiro Risa.

El equipo de producción incluye el compositor de música Ohmama Takashi, los cinematógrafos Imamura Keisuke y Yamada Hiroki, y el diseñador de producción Miyamori Yui. Miyamoto Masae manejó el diseño de vestuario, mientras que Yokoishi Jun supervisó VFX.

El productor ejecutivo Takahashi Shinichi y la productora Oshida Kosuke completan el equipo de producción clave para la oficina Shirous, con Netflix manejar las tareas de planificación y producción.

La serie se estrena el 13 de noviembre en Netflix.

Mira el teaser aquí:

https://www.youtube.com/watch?v=t6rw7gypgba