La serie de Netflix ‘Age of Innocence’ agrega cuatro al reparto

La serie limitada «Age of Innocence» en Netflix ha elegido cuatro papeles principales.

Variedad ha aprendido que Camila Morrone («Daisy Jones & the Six», «Algo muy malo va a suceder»), Kristine Froseth («The Buccaneers», «Oh, Canadá»), Ben Radcliffe («Masters of the Air», «Anatomy of a Scandal») Margo Martindale («Los estadounidenses», justificados «) están establecidos para roles importantes en la adaptación de transmisión de la novela de Edith Wharton del mismo nombre.

Morrone protagonizará como Ellen Olenska, mientras que Froseth jugará May Welland. Radcliffe interpretará a Newland Archer y Martindale interpretará a la Sra. Manson-Mingott. Los cuatro son clientes habituales de la serie. Las descripciones completas de los personajes se pueden encontrar a continuación.

«La era de la inocencia«La serie fue Originalmente anunciado en abril. El logline oficial para la serie estados:

«Basado en la novela clásica de Forbidden Love de Edith Wharton en el siglo XIX en Nueva York, ‘The Age of Innocence’ es una voluntad apasionada y desgarradora: lo que no son triángulos amorosos explorando temas de libertad, deber, identidad y amor en todas sus formas. Esta nueva toma es verdadera a la novela de Warton, pero hablará a una nueva generación a medida que avanzamos a las salas de baile y al dormitorio de estas jóvenes de estas jóvenes. lujuria?

Emma Frost escribirá todos los episodios y servirá como productora ejecutiva y showrunner. Peter Chernin, Jenno Topping, Tracey Cook de Chernin Entertainment producirá productos ejecutivos. Pavlina Hatoupis también producirá productos ejecutivos. Shannon Murphy producirá y dirigirá los primeros tres episodios, mientras que Lisa Bruhlmann y Natalia Leite también dirigirán.

Descripciones de personajes:

Camila Morrone como Ellen Olenska, la prima inteligente e independiente de May, quien regresa a Nueva York después de un matrimonio fallido para el conde Stanislas Olenski, un noble polaco. Un espíritu libre que es juguetón, inteligente y de voluntad fuerte, sin embargo, lleva conflicto y culpa que rodea su nueva posición en la sociedad.

Kristine se desplaza como May Welland, es una mujer amable y genuina que es un producto de su clase en la sociedad. Tradicional, un seguidor de regla y creyente en el status quo, pero no sin rebelión.

Ben Radcliffe como Newland Archer es un caballero de la sociedad guapo, progresista e inteligente, Newland anhela una conexión más profunda y apasionada con el mundo y alguien en él.

Margot Martindale como la Sra. Manson-Mingott May y la abuela de Ellen, que es entretenida, escasa, desafiante, caprichosa y terca.