La serie de nataciones para adultos tiene estilo

La serie animada stop-motion «Mujeres que usan hombreras«Es el primer original en español de Storied Programming Bloc Adult Swim, la impronta de la red de dibujos animados que es el hogar de» Rick and Morty «y» efectos secundarios comunes «. Eso es objetivamente un hito, aunque apenas lo que hace que este espectáculo dramáticamente elegante sobre los asuntos amorosos de Lesbian y el bienestar del conejillo de indias se sientan tan únicos. Atención, ya sea que el espectador necesite subtítulos o no para traducir el diálogo.

Creado por Gonzalo Cordova («Tuca & Bertie») y traído a la vida por el estudio de animación de Animation Cinema Fantasma, con sede en la Ciudad de la Ciudad de México, «mujeres que usan hombreras» tienen lugar en Quito, Ecuador, o al menos, una versión divertida. (La familia de Cordova emigró de Ecuador al sur de Florida cuando tenía 6 años). conejillo de Indias y frecuentemente criado para carne En América del Sur, desde sabrosos golosinas hasta una mascota tinta. Esta campaña de relaciones públicas la pone en un curso de colisión con Doña Quispe (Laura Torres), una reina que opera una cadena de conejillo de Indias Carnicería.

Esta rivalidad rápidamente arrastra a la familia y amigos de las mujeres a su órbita. La hija de Doña Quispe, Nina (Nicole Vázquez) es una incipiente activista de los derechos de los animales, librando una rebelión adolescente al montar una gran tamaño conejillo de Indias -En el mundo de las «mujeres que usan hombreras», las criaturas vienen en variedades pequeñas y no tan pequeñas, alrededor de la ciudad. Marioneta, una dama de damas empedernas, comienza a dormir con Espada (Kerygma Flores), una especie de torero que se enfrenta a conejillo de Indias en lugar de vacas. (Sí, hay escenas de sexo en este programa). La asistente de Marioneta, Coquita (Gabriela Cartol) hace su trabajo sucio en su nombre, desde romper con los amantes de Marioneta hasta ayudar a reclutar a Nina a su causa. El tira y afloja es muy divertido ver que uno apenas se da cuenta de que cada personaje es una mujer, y prácticamente todos ellos.

En la medida en que «las mujeres que usan hombreras» tienen algún tipo de precedente en la cultura popular, es el trabajo del comediante Julio Torres, cuya serie HBO «Los Espookys» y «Fantasmas» presentan una combinación similar de humor surrealista, exuberancia visual e influencia latinoamericana. (Hay cierta superposición creativa; Multihyphenate River Ramírez, un miembro del elenco en ambos espectáculos de Torres, es un escritor acreditado en «mujeres con hombros»). La animación Henry-Selick-by-Way-of-Almodóvar pone «mujeres con almohadillas de hombro» firmemente en su propio carril; Es alentador ver un nicho expandirse mientras lo hace en sus propios términos. El único momento en que las «mujeres con hombros» se deslizan al inglés es explicar la tradición ecuatoriana de quemar efigies en la víspera de Año Nuevo, una costumbre que luego forma la base de una trama.

«Mujeres que usan hombreras» incluyen mucho en episodios que pesan solo 11 minutos cada una. Hay los inteligentes mordazos visuales permitidos por la animación, como los personajes que literalmente se disparan dagas entre sí mientras están encerrados en un partido evidente; Hay muchos chistes a expensas de Marioneta de Marioneta imperiosos y exagerados. («Me he transformado de una niña rica a una mujer rica», se jacta de su fortuna no tan hecha.) Hay un puñado de números musicales. Y hay conejillos de indias. Entonces, tantos conejillos de indias.

Los primeros dos episodios de «Women Wearing Shoulfs» se estrenará en Adult Swim el 18 de agosto a Midnight ET y HBO Max a las 9 a.m. ET, con episodios posteriores que se transmiten semanalmente los lunes.