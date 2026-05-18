La serie de HBO DC elige a Laura Linney

Laura Linney se ha unido oficialmente al elenco de la próxima serie de DC “Lanterns” de HBO.

Linney aparecerá junto a los miembros del reparto previamente anunciados Aaron Pierre, Kyle Chandler, Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan, Jason Ritter y Ulrich Thomsen. También se confirmó previamente que Nathan Fillion retomaría el papel de su compañero Green Lantern Guy Gardner en la serie. El casting de Linney se informó por primera vez en 2025, aunque no se confirmó oficialmente hasta ahora. Los detalles exactos sobre el personaje que interpretará se mantienen en secreto.

Linney hace una breve aparición en un nuevo adelanto de la serie, que se puede ver a continuación.

Según el logline oficial, el programa sigue al «nuevo recluta John Stewart (Aaron Pierre) y la leyenda de Lantern Hal Jordan (Kyle Chandler), dos policías intergalácticos arrastrados a un oscuro misterio terrestre mientras investigan un asesinato en el corazón de Estados Unidos».

Linney protagonizó recientemente la serie de MGM+ “American Classic” junto a Kevin Kline. Uno de sus papeles más conocidos fue el protagónico en el exitoso drama criminal de Netflix «Ozark», en el que interpretó a Wendy Byrde durante las cuatro temporadas del programa. Su trabajo en el programa le valió cuatro nominaciones al Emmy: tres como mejor actriz en un drama y una como parte del equipo de producción cuando obtuvieron el visto bueno como mejor serie dramática. Linney ha recibido otras cinco nominaciones al Emmy en su carrera con tres victorias: una por la película para televisión «Wild Iris», otra por «The Big C» y otra por la miniserie de HBO «John Adams». También ganó Globos de Oro por “The Big C” y “John Adams”. En cine, Linney ha sido nominado tres veces al Oscar por las películas «Puedes contar conmigo», «Kinsey» y «The Savages».

Está representada por CAA, Lighthouse Management & Media y Yorn Levine Barnes.

“Lanterns” se estrenará el 16 de agosto de 2026. Es producida por HBO en asociación con Warner Bros. Television y DC Studios. Fue elegido para ocho episodios en HBO en junio de 2024. Originalmente pensado como un original de Max, el programa pasó a HBO como parte de un nuevo plan de delimitación de contenido.

“Lanterns” está coescrita por Chris Mundy, Damon Lindelof y Tom King. Los tres se desempeñan como productores ejecutivos junto con James Hawes, y Hawes también dirige los dos primeros episodios. James Gunn, Peter Safran y Ron Schmidt también son productores ejecutivos. Stephen Williams, Geeta Vasant Patel y Alik Sakharov dirigirán la serie. HBO produce en asociación con Warner Bros. Television y DC Studios.