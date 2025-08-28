La serie de comedia Mindy Kaling Hulu ‘no es adecuada para el trabajo’, los proyectan cinco

Mindy KalingSiguiente Hulu serie de comedia «No es adecuado para el trabajo«Ha encontrado sus cinco líderes de la serie.

Variedad has learned that Ella Hunt (“Saturday Night,” “Dickinson”), Avantika (“Mean Girls,” “The Sex Lives of College Girls”), Will Angus (upcoming “Artificial,” “The Real Bros of Simi Valley: High School Reunion”), Jack Martin (“La Brea,” “The Rookie”), and Nicholas Duvernay (“The White Lotus,” “Bel Air”) have all joined the show, was Recogido en Hulu en febrero. Los cinco han sido elegidos como clientes habituales de la serie.

El logline oficial de la serie establece que «centra alrededor de cinco veinteañeros obsesionados con el trabajo que luchan por el éxito profesional y, si tienen tiempo, la felicidad personal en el vecindario más glamoroso de Manhattan, Murray Hill.

Hunt interpretará a AJ Pascarelli, quien se describe como «un analista de primer año encantador pero intenso en el banco de inversión más prestigioso de Nueva York». Avantika interpretará a Abhinaya «Abby» Chilukuri, de quien se dice que es «un asistente inteligente y obsesionado con la moda para un exigente estilista de celebridades».

Angus interpretará a Davis Beau Bradley Barrett III, «un hermano financiero de alta energía, pero debajo de su fratty exterior, Davis solo quiere amar y ser amado». Martin interpretará a Josh Teitelbaum, descrito como «un neoyorquino inteligente, idealista y ocasionalmente santonioso (nacido y criado, es el primero en decirte)». Duvernay interpretará a Kel Washington, «un estudiante de medicina encantador y ligeramente ansioso que lucha por as de sus exámenes mientras conspira su gran descanso como actor».

Avantika es representado por UTA, ColorCreative y Schreck Rose. Hunt es representada por UTA, United Agents, Viewpoint y Schreck Rose. Angus es representado por la oferta de Uta, Mosaic y Sloane. Martin es representado por CAA, Mgmt. Entretenimiento, y Yorn, Levine, Barnes. DuVernay es representado por UTA, Rebel Creative Group y Yorn, Levine, Barnes.

Kaling creó «no adecuado para el trabajo» y el ejecutivo produce con el showrunner Charlie Grandy. Howard Klein de 3 Arts Entertainment también produce ejecutivo. La serie es producida por Kaling International en asociación con Warner Bros. Television, donde tanto Kaling como Grandy están bajo acuerdos generales.