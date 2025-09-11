La serie de comedia animada para adultos Ricky Gervais Alley Cats ambientados en Netflix

Ricky Gervais Regresa a NetflixEsta vez para una serie animada para adultos sobre un montón de gatos salvajes.

«Alley Cats», creado por el Gervais ganador de Emmy y Bafta («After Life», «Extras», «The Office»), debutará en el streamer en 2026. Netflix ha lanzado una primera imagen.

El espectáculo de seis partes se describe como una «comedia de situación» después de las pruebas y tribulaciones de un grupo de gatos británicos salvajes de todos los ámbitos de la sociedad, que buscan compañía mientras reflexionan sobre la vida cotidiana.

Gervais dirige y también expresa uno de los gatos, uniéndose a un elenco que lo reúne con muchos de sus colaboradores en pantalla a lo largo de los años, incluidos Tom Basden, Andrew Brooke, David Earl, Kerry Godliman, Jo Hartley y Diane Morgan. También presenta a Natalie Cassidy y Tony Way.

«Jugo una criatura gorda, perezosa, grosera y obstinada con colmillos, que no es tan inteligente o valiente como cree que es. Tan bastante estancamiento», dijo Gervais.

«Alley Cats» está siendo codirigido por Elliot Dear, con la animación del galardonado estudio Blink Industries con sede en el Reino Unido («Deat End: Paranormal Park», «No me abrazo, estoy asustado»). El ejecutivo de Gervais produce para Derek Productions junto a Steven Hamilton Shaw («Gnomeo y Julieta») de Shush Creative. Tang Heng («Kung Fu Panda» 1 y 2) sirve como diseñador de producción.

Además de sus comedias de pie, «Alley Cats» marca el regreso de Gervais a la televisión como creador por primera vez desde «After Life», que funcionó durante tres temporadas en Netflix desde 2019-2022. Recientemente estuvo entre el reparto de voz para «Dog Man», jugando a Flippy The Fish, un pescado de mariposa cyborg con telequinesis.