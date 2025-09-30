La serie completa de PBS Kids ‘Super Why’s Comic Book Adventures’

Niños PBS Se está expandiendo «Super Why’s Comic Book Adventures», que debutó en 2023 como una serie de pantalones cortos, en una serie completa de media hora que debutará en 2026.

Un spin -off de «Super Why», que se ejecutó en PBS Kids durante 103 episodios de 2007 a 2016, «Super Why’s Comic Book Aventures» se centra en la alfabetización. Según un lanzamiento de la emisora ​​infantil, las investigaciones recientes han demostrado que los puntajes de lectura de los niños están disminuyendo, con un porcentaje creciente de niños que leen por debajo de su nivel de grado. La nueva serie de 39 episodios está dirigida a preescolares y jardines de infantes, y se basa en el plan de estudios destinado a construir habilidades que incluyen conocimientos de letras, conciencia fonológica, ortografía, vocabulario y comprensión. Además de los episodios, cada una de las cuales presenta canciones que hacen cumplir las lecciones de lectura, PBC Kids lanzará cuatro nuevos juegos y tres libros de cuentos digitales en su sitio web y aplicación.

«Super Why’s Comic Book Adventures» se centra en el poder de Power Paige, quien se describe como «el más nuevo Super Reader», además de los personajes de la serie original: Super Why, Wonder Red, Princess Presto y Alpha Pig. Según el Logline oficial, «Cada héroe de lectura usa sus propios poderes y dispositivos únicos de alfabetización para proteger el valle del lector de un grupo de súper villanos tontos, incluido el borrador, a quien le encanta hacer que las cosas desaparezcan; al Sr. More, a quien le gusta agregar» más «a todo; el Shuffler, que resuelve el havocir de las letras y suena a la vista de las cartas y suena en el espacio de la vista, y suena en el espacio de la vista, un espacio que mira en el espacio de los ojos, y suena en el espacio de la vista, y suena en el espacio. palabras.»

La serie es creada por Angela C. Santomero, Sarah Wallendjack y Alex Breen, y desarrollada por Jill Cozza-Turner. Sean Calligan se desempeña como director. 9 Story Media Group produce la serie y tiene la distribución mundial y los derechos de los productos de consumo. Las películas de bolsas marrones animan.

«‘Super Why Why Comic Book Aventures’ apoya la alfabetización y las habilidades de lectura a través de historias divertidas y frescas que inmediatamente atraerán a los niños al mundo y personajes vibrantes que nuestros espectadores han llegado a conocer y amar», dijo Sara DeWitt, vicepresidenta senior y gerente general de PBS Kids. «Estamos encantados de llevar esta serie multiplataforma a ‘súper lectores’ en todo el país el próximo año».

“Regularmente escuchamos eso ‘¡Por qué!«Ha sido muy útil para enseñar a los niños habilidades de lectura fundamental y sigue siendo un recurso valioso para los padres, cuidadores y maestros», dijo Coral Schoug, vicepresidente de producción de Brown Bag Films. “Estamos encantados de presentar este último ‘Super Why!’ Series y ayudan a apoyar aún más el desarrollo de la alfabetización temprana de los niños de manera divertida y efectiva «.

PBS Kids también ha establecido una nueva fecha de estreno para «Phoebe y Jay», una nueva serie animada que se había pospuesto.

En un comunicado, DeWitt dijo: «El apoyo a PBS Kids es más importante ahora que nunca. La reciente rescisión en fondos federales y la eliminación del Departamento de Educación Listo para Learn To Learning Grant, lo que hizo posible ‘Phoebe & Jay’, retrasó su liberación y continuará teniendo efectos de dominio sobre la creación y distribución de la vida de alta calidad, la serie de niños respaldadas por la alfabetización como la que se ha mostrado la mayor cantidad de habilidades en las habilidades críticas en los niños de la Educación Critical, como la vida, la vida de los niños de la Lifa, como la vida, las habilidades de los Kids de los niños. Matemáticas, y más «.

«Phoebe & Jay» sigue a los gemelos fraternos de 6 años Phoebe y Jay Yarber y, según la descripción oficial, «destaca una variedad de textos que los preescolares encuentran en sus vidas diarias, desde las etiquetas y letreros hasta los carteles y más para fomentar sus habilidades de alfabetización temprana y ayudarlos a navegar por el mundo a su alrededor».

La serie es creada y producida por Genie Deez y tu Phoebe y Jay Productions y Mainframe Studios. Tanya Green se desempeña como productora supervisora, con una directora supervisora. Los codirectores incluyen a Mike Alcock y Mark Sinclair, mientras que Aydrea Walden es escritor principal. Los productores ejecutivos incluyen a Michael Hefferon y Kim Dent Wilder para Mainframe, así como Wendy Moss Klein y Nancy Steingard.