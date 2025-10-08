La serie bíblica de Fox ‘The Faithful’ presenta a Millie Brady y James Purefoy

Zorro está completando el elenco de su serie de eventos bíblicos “Los fieles.”

El programa, que se emitirá en tres partes en 2026, agregó los siguientes actores al tercer y último episodio: Millie Brady (“The Last Kingdom”, “The Queen’s Gambit”) como Leah, Blu Hunt (“Sherlock & Daughter”, “The Originals”) como Rachel, James Purefoy (“Roma”, “El velo”) como Laban, Will Stevens (“The Thursday Murder Club”) como Birham y Taylor Napier (“La rueda del tiempo”, “Hanna”) como Acar.

Además, el miembro del reparto previamente anunciado, Tom Payne, aparecerá en el episodio, una vez más en el papel de Jacob. Los miembros del reparto previamente anunciados incluyen a Minnie Drive como Sarah, Jeffrey Donovan como Abraham, Natacha Karam como Hagar, Alexa Davalos como Rebekah, Tom Mison como Isaac y Ben Robson como Esaú.

Brady está representado por ITG, WME y Jackoway Austen. Hunt está representado por IAG, Death Wish Entertainment y Yorn Levine Barnes. Purefoy está representada por CAA, Linden Entertainment e Independent Talent en el Reino Unido. Stevens está representado por 42 y Luber Roklin Entertainment. Napier está representado por Echo Lake Entertainment y United Agents.

El lema oficial de «Los Fieles» lo describe como «una dramatización fiel del Libro del Génesis contado a través de los ojos de mujeres valientes y apasionadas, aunque imperfectas, cuyos descendientes moldearían el futuro de la fe tal como la conocemos hoy. Dimensional, dramática, íntima, incluso sorprendente, ‘Los Fieles’ trata sobre descubrir y perder el amor, los desafíos del matrimonio, las alegrías y las angustias de los niños, enfrentar la tentación y encontrar la fe».

“The Faithful” se estrenará el 22 de marzo de 2026 en Fox, y la última entrega de dos horas saldrá al aire el domingo de Pascua. Se transmitirá durante la temporada de Pascua y Pesaj en Fox y al día siguiente en Hulu.

René Echevarría escribió el piloto y será showrunner y productor ejecutivo de “The Faithful”. Carol Mendelsohn será la productora ejecutiva en virtud de su acuerdo directo de transmisión directa con Fox, y Julie Weitz también será productora ejecutiva. La serie es propiedad total de Fox Entertainment y está producida por Fox Entertainment Studios. Fox Entertainment Global lo distribuirá en todo el mundo.