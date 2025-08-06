La serie ‘Anna Pigeon’ USA Network agrega tres en roles recurrentes

El próximo Red de EE. UU. serie dramática «Paloma de Anna«Ha agregado tres actores en roles recurrentes.

Variedad Se enteró de que Manuel Rodríguez-Saenz («Corresponsales especiales», «Reacher»), Ryan Northcott («The Beach Boys: An American Family», «Wynonna Earp») y Cooper Levy («Sheriff Country», «Overcompensing») se han unido a la serie, que se basa en los barriles de Nevada con el personaje titular.

Los tres líderes de la serie Join de la serie Tracy Spiridakos en el drama, así como el miembro del elenco Ronnie Rowe Jr. en la serie está actualmente en marcha en Calgary, Alberta, Canadá.

El logline oficial establece: “Anna Pigeon (Spiridakos) es una ex mochila de la ciudad que se convirtió en un guardabosques de parque después de que una pérdida devastadora cambió la trayectoria de su vida para siempre. Mientras Anna intenta superar a sus demonios, su enfoque se centra en resolver crímenes que han tenido lugar dentro de los terrenos de los Parques Nacionales, sin importar quién o qué se interponga en su forma.

Rodríguez-Saenz interpretará a Manny López, quien se describe como «un alma gentil y un adicto en recuperación, Manny encuentra la paz en el parque como un guardabosques de parque educativo». Northcott interpretará a Geoff Miller, cuya descripción del personaje dice: «Como supervisor del parque del Parque Nacional Glacier y el jefe de Anna, Geoff es un seguidor de reglas pragmático que cree que los procesos y procedimientos establecidos son la clave para mantener a sus guardabosques seguros».

Levy interpretará a Jesse Garland, descrita como «un cantinero y ambientalista, es el interés amoroso de Anna de nuevo».

Rodríguez-Saenz es representado por los Oscar Abrams Zimel & Associates. Northcott es representado por la agencia de talentos de los personajes. Levy se representa por Play Management y Alchemy Entertainment.

Morwyn Brebner se desempeña como showrunner y productor ejecutivo en «Anna Pigeon». Lea Thompson dirigirá y ejecutará y ejecutará. Los productores ejecutivos adicionales incluyen a Todd Berger, Brett Burlock, Sonia Hosko, Julie Di Cresce, Peter Emerson, Gordon Gilbertson, Tom Cox y Jordy Randall. Leslie Cowan producirá. La serie es producida por Cineflix Studios, Diciembre Films y Seven24 Films. Los derechos de Cineflix es el socio exclusivo de distribución mundial. En Canadá, «Anna Pigeon» es la primera comisión de Bell Media con Square’s USA Network.