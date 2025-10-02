La serie ‘Age of Innocence’ Netflix completa el elenco principal

Netflix ha completado el elenco restante de su próxima adaptación de la serie de «La era de la inocencia. »

Fiona Glascott («Julia», «Brooklyn», «Fantástica bestias»), Belinda Bromilow («The Great», «The Roses») y Emma Shipp («Rivales», «Lo que se siente para una niña») se han unido al programa como regulares de la serie. Aparecerán junto a miembros del elenco anunciados previamente Camila Morrone, Kristine Froseth, Ben Radcliffe y Margo Martindale.

Additionally, new recurring cast members are: Hayley Mills (“Trap,” “Arthur’s Whisky”), Ryan Morgan (“Mix Tape,” “The Mongoose”), Will Tudor (“Industry,” “Wolf Hall”), John Light (“Around The World in 80 Days,” “Showtrial”), Steven Pacey (“Mobland,” “Nuremberg”), Kel Matsena (“Mad Heidi,” «Mix Tape»), Lucia Balordi («A Testa Alta»), Elly Roberts («Educación sexual», «Cake Black»), Jack Cutmore-Scott («Buffy» y «Frasier»), Anna Madeley («1949», «Todas las criaturas grandes y pequeñas») y Michael Cochrane («Downton Abbey», «Sharpe»).

Las descripciones completas de los personajes se pueden encontrar a continuación.

La serie «The Age of Innocence» se anunció originalmente en abril. El logline oficial establece:

«Basado en la novela clásica de Forbidden Love de Edith Wharton en el siglo XIX en Nueva York, ‘The Age of Innocence’ es una voluntad apasionada y desgarradora: lo que no son triángulos amorosos explorando temas de libertad, deber, identidad y amor en todas sus formas. Esta nueva toma es verdadera a la novela de Warton, pero hablará a una nueva generación a medida que avanzamos a las salas de baile y al dormitorio de estas jóvenes de estas jóvenes. lujuria?

Emma Frost escribirá todos los episodios y servirá como productora ejecutiva y showrunner. Peter Chernin, Jenno Topping, Tracey Cook de Chernin Entertainment producirá productos ejecutivos. Pavlina Hatoupis también producirá productos ejecutivos. Shannon Murphy producirá y dirigirá los primeros tres episodios, mientras que Lisa Bruhlmann y Natalia Leite también dirigirán.

Descripciones de personajes:

Fiona Glascott como Augusta Welland, la madre de May; Materna, amorosa y tradicional.

Belinda Bromilow como Adeline Archer, la madre de Newland; Una viuda independiente y bien informada que prefiere la soledad.

Emma Shipp como Janey Archer, la hermana de Newland que no está casada pero desesperadamente quiere cambiar eso.

Hayley Mills como Louisa van der Luyden, primo de Adeline, que es un miembro influyente y real de la Sociedad de Nueva York.

Ryan Morgan como Lawrence Lefferts, el sarcástico de Newland, pero un amigo sociable.

Will Tudor como Sillerton Jackson, amigo de Newland, que es elevado y un chisme con secretos propios.

John Light como el Sr. Lovell Mingott, el tío de May y Ellen que es moral, piadoso y de mentalidad comunitaria.

Steven Pacey como juez John Welland, el padre de May. El esposo de Augusta. El tío de Ellen. Un juez. Se lo aprende, frágil, realizado, ausente, egoísta y sin emociones.

Kel Matsena como Ned Winsett, un héroe de clase trabajadora que es amiga de Newland y editor de una revista Radical Women’s.

Lucia Balordi como Nastasia, la criada de damas de Ellen que se ha convertido en una amiga y confidente cercana.

Elly Roberts como Edith Mingott, primo dulce y sin pretensiones a May y Ellen.

Jack Cutmore-Scott como Julius Beaufort, un nuevo banquero de dinero arrogante en el Centro de la Sociedad de Nueva York con interés en Ellen.

Anna Madeley como tía Medora, la viva y amoral tía amoral de Ellen y ex tutor.

Michael Cochrane como Henry van der Luyden, descendiente de la regalía británica, es, regal, eliminado, anticuado y primos de Adeline Archer.

(En la foto, de izquierda a derecha, de arriba a abajo: Fiona Glascott, Belinda Bromilow, Emma Shipp, Jack Cutmore-Scott, Hayley Mills, Kel Matsena, Will Tudor, Ryan Morgan)