La Serie A destaca el bonito gol de Rizky Ridho nominado a los Premios Puskas 2025

Jacarta – Espectacular gol del defensa del Persija Jakarta, Rizky Ridhoestá de nuevo en el centro de atención mundial. Última cuenta oficial Serie A También destacó este hermoso gol.

A través de plataforma

Ridho aprovechó el momento en el que el portero del Arema, Lucas Frigeri, no estaba en una posición ideal. Desde el centro del campo, disparó un disparo lejano que se curvó perfectamente y sacudió la portería rival.



Rizky Ridho, defensa del Persija Yakarta

La atención de la liga más importante de Europa fortaleció aún más la posición de Ridho después de que la FIFA nominara oficialmente su gol de larga distancia. Premio Puskas 2025.

Este anuncio se realizó a través de un comunicado oficial de la FIFA el viernes 14 de noviembre de 2025, WIB.

En la lista de nominaciones al Premio Puskas de la FIFA 2025, Ridho compitió con otros 10 jugadores, entre ellos grandes nombres como Lamina Yamal de barcelona y Arroz Declan del Arsenal.

Al margen de la categoría masculina, la FIFA también anunció las nominaciones al Premio Marta 2025 para el sector del fútbol femenino. Hay 11 candidatos compitiendo en esta categoría. Ambos forman parte de la serie de premios anuales de la FIFA que reconoce los mejores goles y actuaciones en el mundo del fútbol.

La FIFA asegura que los ganadores del Premio Puskas y del Premio Marta 2025 se determinarán mediante una votación a la que se podrá acceder en la web oficial de la FIFA hasta el 3 de diciembre de 2025.