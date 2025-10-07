La serie 7 de octubre es desgarrador

La serie de cuatro partes «Alerta roja,” a scripted account of the terror attacks in southern Israel on Oct. 7, 2023, gains its power from the absence of context. As conceived by writer, director and co-creator Lior Chefetz (“The Stronghold”), the story eschews a bird’s-eye view of Hamas militants’ incursion from the Gaza Strip, the IDF’s counteroffensive or the broader history of a conflict now well into its Octava década. hacer, casi en tiempo real.

Pero es precisamente el contexto de «alerta roja» lo que hace que el programa sea notable, especialmente para los espectadores en Estados Unidos que pueden transmitir el programa en Paramount+. La empresa matriz Paramount Skydance anunció la adquisición de la serie con una declaración del CEO recién instalado David Ellison, quien elogió «alerta roja» como «crítica» y elogió su «precisión desgarradora». (Otra figura de alto perfil en el entretenimiento estadounidense, el productor de «Pulp Fiction» Lawrence Bender, ofreció «alerta roja» de su imprimatur como productor ejecutivo). Es muy inusual que un ejecutivo en el nivel de Ellison pese en un título que su compañía no produjo, como si Ted Sarandos instó a sus suscriptores a controlar la «Entrevistación de AMC con el Vampiro» en Netflix. Sin embargo, 10 días antes, el Paramount de Ellison había hecho otro movimiento atípico, condenado proactivamente a compromiso de boicot Dirigirse a ciertas instituciones de cine israelíes, lo que indica un interés personal en el entorno y sujeto de «alerta roja» por parte de Ellison.

Ese mismo boicot indica el otro tipo de contexto que los espectadores traerán a «Red Alert», que está programado para el segundo aniversario de los eventos de pesadilla que representa. Los dos años intermedios solo han traído más dolor y derramamiento de sangre en toda la región. Algunas de estas heridas abiertas se aluden en la posdata de «Alerta Roja», como el cautiverio continuo de cuatro docenas de rehenes israelíes en Gaza; algunos no son, como presuntamente crímenes de guerra y hambre generalizada en la tira encima de un recuento de muerte ahora estimado en más de 60,000. Teóricamente se podría hacer un espectáculo tan desgarrador como la «alerta roja» sobre los bebés que mueren por falta de alimentos, los médicos obligados a tratar amputados sin anestesia y niños asesinado por fuego de drones Mientras juega con Foosball. A diferencia de «Red Alert», un programa de este tipo probablemente no podría filmar en el lugar debido a la tira nivelación casi totalY el supremo de Ellison es casi seguro que no lo tocaría.

Por mucho que los intentos de «alerta roja» de escalar todo menos lo inmediato y subjetivo, se une a proyectos como la gira Exposición Nova y el documental producido por las FDI «Testigo de Bearing» Eso ofrece sus versiones de una narrativa que permanece muy disputada, la de los orígenes, los objetivos y los partidos comprensivos de una guerra que aún umbita. Ellison entiende claramente el poder y la importancia de elevar ciertas historias sobre otras. Hay una razón por la que eligió distribuir «alerta roja» y no, por ejemplo, «No hay otra tierra» El documental sobre la violencia de los colonos en Cisjordania que nunca encontró un patrocinador estadounidense a pesar de ganar un Oscar a principios de este año. Esa película fue revisada recientemente en un petición anónima de 30 empleados de Paramount acusando a la compañía de «silenciar las voces palestinas», mientras que «plataforma activa y exclusiva[ing] Perspectivas israelíes «.

Por lo tanto, son los elementos que hacen que la «alerta roja» sea un reloj tan afectante que también hace que el programa sea un esfuerzo inherentemente imposible. En el momento, Chefetz, el cocreador Ruth Efroni y sus colaboradores pueden ubicarnos firmemente en las primeras horas de ese terrible día, cuando los preparativos de vacaciones para Simchat Torá fueron superados por cuestiones de supervivencia básica. Pero «Red Alert» llega a las consecuencias desordenadas y disputadas del 7 de octubre, un tenso espectadores inevitablemente regresará, por vívido, la puesta en escena del pasado del pasado reciente.

Cada protagonista de «Alerta Roja» se basa en un sobreviviente específico, algunos invocados por nombre y algunos dado un seudónimo a pedido. Batsheva Yahalomi (Rotem Sela) y su esposo Ohad (Miki Leon) pertenecen al antiguo grupo. El Yahalomis y sus tres hijos inicialmente se retiran al refugio de bombas que es una característica de muchas casas israelíes, especialmente aquellos dentro del rango de cohetes de la tira; Es allí que escuchan explosiones de gastos generales aterradores pero típicos unidas por disparos, lo que indica una amenaza mucho más inmediata. («Red Alert» toma su nombre del mensaje de advertencia automatizado que se reproduce en un bucle misterioso en todo momento). Tal exposición indirecta lleva a casa cuán desorientador era el 7 de octubre en su inicio y en ausencia de una respuesta más rápida y centralizada.

En otros lugares, otra pareja casada, los agentes de la ley Kobi (Israel Atias) y Nofar (Chen Amsalem), se separan mientras trabajan turnos separados en el Nova Music Festival, el sitio de algunas de las peores víctimas masivas del día. La educadora Tali (Sara vino) deja su propio refugio en busca de su hijo Itamar (NEVO Katan), mientras que el palestino-israelí Ayoub (Hisham Sulliman) y su familia son emboscados en su minivan sin tener en cuenta su herencia. Al centrarse en estas personas en particular, la «alerta roja» comunica la escala y el trauma del 7 de octubre mientras evita algunos de los elementos gráficos de los ataques, como la violencia sexual o el asesinato de los niños. En cambio, Chefetz trabaja para elevar el heroísmo de los padres y parejas que ponen sus vidas en la línea para proteger a sus seres queridos, una especie de giro de plata en un momento horrible en el tiempo.

La inclusión de Ayoub es una indicación de «alerta roja» tiene su propia lente política, una decididamente liberal dentro del espectro doméstico israelí, a pesar de quedarse estrechamente en cuentas de primera mano. La cara del trabajador agrícola es el primero que vemos en la pantalla, acunando a su hijo infantil ahora sin madre mientras los combatientes de Hamas organizan una última posición fuera de su refugio improvisado. «Red Alert» tiene cuidado de resaltar la dificultad de Ayoub para asegurar una identificación israelí a pesar de su residencia a largo plazo, un detalle que se vuelve estresante cuando los soldados de las FDI finalmente llegan a la escena solo para sostenerlo a punta de pistola y exigir que pruebe su lealtad. En una resolución ordenada, las tropas aceptan rápidamente los recibos arrugados y las tarjetas de calificaciones escolares de Ayoub. Sin embargo, la escena es un guiño a los matices que se encuentran más allá del pánico urgente y que todo lo consume de la crisis desplegable, y un eco de los muchos de estos encuentros que no terminar tan amigablemente. El diálogo también a menudo alude a la llegada confunda del ejército, una reprimenda puntiaguda de un gobierno, dirigida por Netanyahu, que aún no se ha disculpado por su papel en las deficiencias operativas, que no lograron proteger a sus ciudadanos.

«Alerta roja» se destaca por capturar la confusión y el absurdo ocasional de las víctimas del caos quedó para navegar por sí mismas. Sin uniformes, es casi imposible distinguir a un amigo del enemigo, lo que lleva a un grupo de israelíes a identificarse a los soldados a través de la selfie de chat grupal: «¡Sonríe para que no nos parezca a Hamas!» En un encuentro extraño y escalofriante, Batsheva y sus hijas se encuentran con dos hombres desarmados de habla inglesa que la instan a que vengan con ellos, supuestamente por su seguridad. (Gacanes de habla árabe e israelíes de habla hebrea por defecto al inglés como un término medio lingüístico). Ella se niega, y los hombres simplemente se alejan. Nunca aprendemos exactamente quiénes son o qué fueron de ellos, la falta de resolución creando un sentido más sutil de inquietud que las atrocidades abiertas.

Un descargo de responsabilidad antes de cada episodio aclara que la «Alerta Roja» ha ficticio ciertas escenas. Sin embargo, al igual que muchos trabajos con guiones inspirados en los verdaderos eventos, la serie invoca su proximidad a la vida real para demostrar su buena fe y maximizar el impacto emocional. En un dispositivo ahora común, el cierre del final acredita los acreditados a los actores con las personas que representan, algunas con sus caras pixeladas para el anonimato. Algunos videoclips muestran a los sobrevivientes en el set, incluso conferiendo con la tripulación; Otros, en una elección desconcertante, juegan imágenes reales del 7 de octubre que Chefetz luego recreó fielmente. Tan tenso como son las grabaciones reutilizadas, su superposición con el producto final es el punto. La «alerta roja» se casa tan fuerte con su material fuente que queda poco espacio para cualquier otra cosa, o al menos, esa es la intención. Pero el mundo más allá del alcance limitado del programa aún se avecina, ya sea que sea invocado deliberadamente o no.

Los cuatro episodios de «Red Alert» se transmitirán en Paramount+ el 7 de octubre.