La separación de casas ha ocurrido muchas veces

Jacarta – Noticias desagradables provienen de celebgram. Clara Shinta. A través de publicaciones en sus redes sociales personales, Clara reveló que su familia con Muhammad Alexander Assad estaba al borde de la separación.

La boda, que se acaba de celebrar el 30 de agosto de 2025 en el Ritz Carlton Pacific Place Jakarta, aparentemente está comenzando a resquebrajarse debido a problemas pasados ​​​​no resueltos. En su carga, Clara escribió en un tono lleno de honestidad y tristeza. Desplázate para conocer la historia completa, ¡vamos!

«Assalamualaikum wr wb, me llevó mucho tiempo escribir esto, pero con gran pesar tengo que transmitir que parece poco probable que nuestra casa pueda mantenerse nuevamente», escribió en Instagram, citado el martes 21 de octubre de 2025.

Explicó que los problemas surgieron debido a la mala comunicación y a egos individuales difíciles de reprimir.

«Porque había muchos pequeños problemas que nos resultaban difíciles de resolver debido a la muy mala comunicación entre nosotros, lo que frena el ego de cada uno», continuó.

Clara admitió entonces que una de las causas de la ruptura de su relación provino de la violación del acuerdo prematrimonial. Ella y su esposo acordaron previamente borrar fotos de sus ex, pero Clara lo pospuso.

«Antes de casarnos, él (su marido) y yo hicimos un acuerdo para borrar fotos de los ex del otro, él las borró pero yo no, porque mi carpeta de fotos tenía alrededor de 77.000 fotos y la pospuse», explicó.

Sin embargo, Clara enfatizó que no había ningún elemento de adulterio en el asunto.

«No hay fotos nuevas, mucho menos infidelidad o adulterio con otros hombres. Es pura culpa mía que lo olvidé porque era demasiado tarde para posponer las cosas», continuó.

La madre de un niño también admitió que estaba cansada de enfrentar la actitud de su marido, quien muchas veces optaba por separarse de la casa cada vez que surgía un problema.

«Este incidente de separarme de casa ha ocurrido varias veces, hasta que la segunda vez se me acabó la paciencia. Me siento cansado si cada problema se resuelve separándome de casa una y otra vez», dijo.

«Estoy realmente cansada de resolver problemas usando el modelo de separación de casas y trato silencioso como este. Soy igual a quedar viuda una y otra vez. AÚN SOY VIUDA AUNQUE YA TENGO EL ESTADO DE ESPOSA DE ALGUIEN», escribió en tono firme.