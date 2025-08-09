La sentencia del acusado en el caso de corrupción de oro antiestrámico se cortó a 7 años de prisión

Yakarta, Viva – El Tribunal Superior de DKI Jakarta (PT) alivia la pena de la multa de Gold Customer y los clientes del cliente de la Unidad de Procesamiento y Purificación de Metal Metal (UBPP LM) PT Antigüedad TBK, James Tamponawas, se convirtió en siete años de prisión relacionado con el caso corrupción gobernanza de productos básicos Oro antiestino Pesando 109 toneladas durante el período 2010-2022.

El juez principal Teguh Harianto declaró que el panel de jueces de corrupción del Tribunal Superior acordó con las consideraciones legales del Panel de Jueces del Tribunal de Corrupción en el caso, por lo que James todavía fue declarado culpable de corrupción.

«Excepto con respecto a la imposición penal (strafmaate) impuesta a Acusado Se considera que la edad del acusado avanzado «, dijo Teguh en una copia de la decisión confirmada en Yakarta, el sábado 9 de agosto de 2025.

En cuanto a la decisión del panel de jueces del tribunal de primer nivel, James fue sentenciado a prisión por 9 años.

Sin embargo, relacionado con la multa criminal, el juez presidencial declaró que su partido estuvo de acuerdo con el veredicto anterior, que fue de RP500 millones con las disposiciones si la multa no se pagó, fue reemplazado (subsidiario) con una confinamiento criminal durante cuatro meses.

Pero relacionado con delitos penales adicionales, especialmente con respecto a la subsidiaria sustituta de la prisión, el panel de jueces Tribunal Superior de Dki Yakarta No está de acuerdo para dejar caer una subsidiaria más severa, a saber, delitos adicionales en forma de dinero de reemplazo de Rp119.27 mil millones de subsidios de seis años de prisión, de anteriormente una subsidiaria de 4 años de prisión.

«El panel de crímenes de corrupción en el Tribunal Superior considera que la subsidiaria por el dinero de reemplazo se convierte en las mismas que las demandas del fiscal», dijo Teguh.

Por lo tanto, el juez principal declaró que James había violado el Artículo 2 del Artículo 18 de la ley número 31 de 1999 sobre la erradicación de la corrupción enmendada y agregada con la ley número 20 de 2001 Jo. Artículo 55 párrafo (1) del primer Código Penal.

En el caso de la presunta corrupción en la gobernanza del oro, James junto con otros seis partidos privados junto con seis ex funcionarios de Antam, habían cometido un acto criminal de corrupción para dañar las finanzas estatales de RP3.31 billones.

Los seis partidos privados mencionados incluyen a Gluuria Asih Rahayu, Ho Kioen Tjay, Djudju Tanuwidjaja, Lindawati Efendi, Suryadi Lukmantara y Suryadi Jonathan.

Mientras que los seis ex funcionarios de Antam mencionados son Vicepresidente (VP) de la Unidad de Procesamiento y Purificación de Metales Antam (UBPP LM) para el período 2008-2011 Tutik Kustiningsih, VP UBPP LM Antam Period 2011-2013 Herman y vicepresidente ejecutivo Senior UBPP LM Antam 2013-2017 Dody Martimbang.

Luego, Gerente General (GM) de UBPP LM Antam para el período 2017-2019 Abdul Hadi Aviciena, GM UBPP LM Antam para el período 2019-2020 Muhammad Abi Anwar, y GM UBPP LM Antam Period 2021-2022 Iwan Dahlan.

Como resultado de la corrupción de los acusados, el Estado sufrió una pérdida de hasta RP3.31 billones porque la Ley había enriquecido a varias partes, a saber, Lindawati por valor de Rp616.94 mil millones, Suryadi Lukmantara ascendió a Rp444.93 Billon, Suryadi Jonathan fue RP343.41 Billones, y James por Rpp17.

Luego, enriqueciendo a Djuju de Rp43.33 mil millones, Ho Worth Rp35.46 mil millones, GluRia hasta Rp2.07 mil millones, así como otros clientes (individuos, tiendas de oro, empresas) no contrationas de Rp1.7 billones.