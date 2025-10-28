La sentencia de Nikita Mizani estaba a solo 4 años de ser procesada, la respuesta de la Fiscalía fue realmente inesperada

Jacarta – Fiscalía General (Ministro de justicia) levantó la voz después de que el Panel de Jueces del Tribunal de Distrito (PN) del Sur de Yakarta dictara veredicto Cuatro años de prisión para un artista sensacional Nikita Mirzani.

Lea también: Kejagung da una respuesta pegajosa a Sandra Dewi, quien de repente retira la demanda para devolver 88 bolsos de lujo y depositar 33 millones



Aunque el Ministerio Público (JPU) había exigido anteriormente 11 años de prisión, la Fiscalía destacó que todavía respeta la decisión del panel de jueces. Sin embargo, aún no han decidido si aceptarán o presentarán un recurso de apelación. decisión el.

«Exigimos 11 años, respetamos los principios de la decisión tomada por el panel del Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta», dijo a los periodistas el jefe del Centro de Información Jurídica del Fiscal General, Anang Supriatna, citado el miércoles 29 de octubre de 2025.

Lea también: El Fiscal General niega que Najelaa Shihab esté en el grupo WA con Nadiem Makarim



Según Anang, el respeto a las decisiones judiciales forma parte del principio de justicia. Aun así, su partido se tomará un período de «pensamiento» antes de determinar los próximos pasos legales.

Lea también: El vídeo viral del momento en que el juez no responde al apretón de manos de Nikita Mirzani tras el juicio acapara la atención de los internautas



«Hasta ahora, el fiscal todavía tendrá tiempo, el plazo indicará si lo pensará más tarde o si le corresponde a él emprender acciones legales para aceptarlo más tarde o no. El fiscal afirmó que lo pensará primero dentro del plazo de acuerdo con las disposiciones de siete días para indicar si se trata de una apelación o no», dijo.

Anteriormente se informó que la controvertida actriz y presentadora Nikita Mirzani volvió a ser el centro de atención después de que los jueces del Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta la condenaran a cuatro años de prisión en el caso de chantaje contra la empresaria de belleza Reza Gladys, el martes 28 de octubre de 2025.

La decisión fue leída directamente por el juez principal Kairul Saleh en audiencia pública. Aunque fue declarado culpable de extorsión y difamación, Nikita fue declarado inocente del delito de blanqueo. Dinero (TPPU) como cargos adicionales presentados por el Ministerio Público (JPU).

«El acusado fue condenado a 4 años y una multa de 1.000 millones de IDR, además de 3 meses de prisión», dijo Kairul Saleh.

Este caso comenzó con un informe de Reza Gladys, propietario de productos para el cuidado de la piel PT Glafidsya RMA Group, quien admitió ser víctima de extorsión por parte de Nikita y su asistente Ismail Marzuki alias Mail Syahputra. Los fiscales los acusaron a ambos de amenazar con difundir comentarios negativos sobre los productos de belleza de Reza a través de las redes sociales si no se satisfacía su demanda de dinero.