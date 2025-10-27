La sensación del novato de Red Wings llama la atención como la ‘mayor sorpresa’ de Detroit

El Alas rojas de Detroit han tenido sus altibajos esta temporada. Esto es de esperarse de un equipo que tiene tres novatos en su plantilla. Sin embargo, ha habido una constante hasta ahora en 2025-26. El novato Emmitt Finnie está teniendo un gran impacto sobre el hielo.

Este impacto ciertamente tampoco pasa desapercibido. Ha llamado la atención desde su primer partido de la pretemporada 2025-26. Ahora está empezando a ganar más reconocimiento nacional. El extremo de los Red Wings fue nombrado la mayor sorpresa del equipo de la temporada por The Athletic durante el fin de semana.

«¿Cómo podría ser alguien más que la selección de séptima ronda de 2023? Finnie no solo salió del campamento de los Red Wings a los 20 años, sino que está jugando en su línea superior y tiene siete puntos en los primeros ocho juegos del equipo», escribió el reportero Max Bultman sobre Finnie.

Las palabras de Bultman se vieron reforzadas tras la publicación de la lista de The Athletic. Los Red Wings se enfrentaron al Blues de San Luis el domingo. Si bien quedaron atrás 4-0, Finnie jugó un papel importante en provocar el regreso de Detroit. The Winged Wheel ganó el partido 6-4, gracias en parte a un gol de Finnie en el segundo tiempo. Como resultado, ahora tiene ocho puntos en nueve partidos.

Emmitt Finnie marca la diferencia lejos de Puck

Por supuesto, es fácil ver a un novato produciendo ofensivamente y atribuirlo a la suerte del principiante. Pero el éxito de Finnie no ha sido barato. Se está metiendo en zonas peligrosas del hielo. Y se ha convertido en una amenaza para hacer una jugada cada vez que tiene el disco en la zona ofensiva.

Sin embargo, no es sólo su juego con el disco lo que impresiona. El extremo novato también es un jugador fantástico fuera de él. De hecho, su atención a los pequeños detalles puede ser su mayor fortaleza. Sin duda es algo que a este equipo le falta desde hace algún tiempo.

«Sin embargo, incluso si los números de puntuación fueran mucho más modestos, a los Red Wings no les importaría debido a todas las pequeñas cosas que hace Finnie: anular penales, controlar, finalizar golpes y ganar carreras y batallas de discos. Ha sido una descarga de energía en el hielo y rápidamente se está estableciendo como una pieza legítima del futuro del equipo», señaló Bultman durante el fin de semana.

Top Line de Red Wings logra el éxito como unidad

Finnie no es el único jugador que triunfa en la primera línea de Detroit, por supuesto. Aunque algunas partes han cambiado, la otra constante también ha funcionado bien. El capitán Dylan Larkin ha vuelto a tener un buen comienzo con 13 puntos en nueve partidos.

Finnie y Larkin han marcado el camino de Detroit hasta ahora. Son el primero y segundo del equipo en goles. Finnie también está empatado con Alex DeBrincat en el segundo lugar en puntos detrás de Larkin en los Red Wings. El juego del novato lejos del disco ciertamente ha ayudado al capitán de Detroit a encontrar una marcha extra en el hielo.

Si podrá seguir así es una incógnita. Sin embargo, los primeros resultados son ciertamente prometedores. Detroit puede tener otra joya en sus manos con la ex selección de séptima ronda.