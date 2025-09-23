La señora es una capital política 2028: vi su investigación primero

Yakarta, Viva – Presidente DPR RI Señora. no ha podido transmitir una actitud relacionada con el decreto presidencial de la República de Indonesia Prabowo Subianto hacer la ciudad capital del archipiélago (Iknet) en el este de Kalimantan como Capital político 2028.

Leer también: Aunque no está involucrado, el KPK apoya completamente a Prabowo en forma del comité TPPU



Puan afirmó no escuchar o conocer la base de la decisión.

«Solo se ha informado. Así que no he escuchado la base», dijo Puan a los periodistas en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, citado el martes 23 de septiembre de 2025.

Leer también: PKB Sentil Jokowi Acerca de Prabowo-Gibrán 2 PERIOD SOPORTE: ¡Trastornos de Ojo!



Cuando se le preguntó más sobre la preparación del DPR para mudarse a IKN en 2028, Puan nuevamente enfatizó que su partido no había tomado una posición y aún esperaría un estudio oficial.

«Esto quiero ver el estudio primero. Espera un minuto, no he visto el estudio», dijo.

Leer también: Golkar le pide al gobierno que explique el término IKN como un capital político: en la ley no hay



Anteriormente informó, el presidente indonesio, Prabowo Subianto, aseguró la continuación del Proyecto de Desarrollo de Capital de Nusantara (IKN) en el este de Kalimantan. Más tarde, IKN se determinará como la ciudad capital.

PRABOWO determinó esto en la regulación presidencial (Peres) número 79 de 2025 sobre la actualización del plan de trabajo del gobierno de 2025, que fue promulgado a partir del 30 de junio de 2025.

«La planificación y el desarrollo del área, así como la transferencia a la ciudad capital del archipiélago se llevaron a cabo como un esfuerzo para apoyar la realización de la ciudad capital del archipiélago para convertirse en la capital de las ciudades políticas en 2028», dijo el reglamento el viernes 19 de septiembre de 2025.

En esta regulación, Prabowo se centrará en la implementación del desarrollo de IKN en el área central del gobierno que se construyó en un área de 800-850 hectáreas.

El porcentaje del desarrollo del área de la oficina en IKN alcanzó el 20 por ciento del área de tierra, la construcción de una residencial de vivienda decente y asequible alcanzó el 50 por ciento, la infraestructura del 50%, así como el índice de accesibilidad y conectividad a 0.74.

No solo eso, el perpresa también regula la cantidad de transferencia ASN a IKN.

«La cantidad de transferencia y/o asignación de ASN a la ciudad capital del archipiélago alcanza 1.700 – 4.100 personas», fue escrita en el artículo (b).

Además, el alcance de los servicios de Smart City en IKN alcanzó el 25% para la implementación de la transferencia y administración del gobierno en IKN.