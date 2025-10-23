La Semana de la Crítica de Cannes presenta Next Step Studio Indonesia

La Semana de la Crítica de Cannes presenta Next Step Studio Indonesiamarcando una expansión significativa de sus programas de desarrollo de talento para 2026.

El emprendimiento, creado en colaboración con productoras Amigos de los medios y DW, revive el espíritu de La Factory, una incubadora de cineastas que estuvo presente en la Quincena de Realizadores a partir de 2013.

Bajo el nuevo lema, cuatro parejas de directores colaborarán en un cuarteto de cortometrajes, cada uno de 15 minutos de duración. La alineación se divide en partes iguales entre talentos indonesios y directores internacionales, y cada dúo comparte tareas de escritura y dirección. La financiación proviene íntegramente de fuentes indonesias y las obras terminadas debutarán en la Semana de la Crítica con una exhibición dedicada a “Next Step Presents”. Las proyecciones también sirven como una oportunidad de mercado, en la que los directores participantes presentan sus conceptos de ópera prima o de segundo año a ejecutivos de adquisiciones, agentes de ventas y posibles socios de coproducción.

El modelo se basa en una década de alcance global que ha tocado múltiples continentes. Las iteraciones anteriores visitaron lugares como Taiwán, Chile, Finlandia, Dinamarca, Sudáfrica, Líbano, Túnez, los Balcanes, el norte de Portugal, Filipinas y la región brasileña de Ceará. La trayectoria muestra que más de 80 directores pasaron por el programa, de los cuales cerca de 50 terminaron sus primeros largometrajes.

«Nuestro objetivo es utilizar la colaboración como marco para lanzar no sólo historias de Indonesia, sino también presentar talentos y voces del Sudeste Asiático que puedan crecer en el escenario internacional en el futuro», dijo Yulia Evina Bhara de KawanKawan Media, que coproduce la edición inaugural. «Estamos encantados de que nuestra empresa KawanKawanMedia represente a Indonesia para transmitir este espíritu y nos llena de energía que La Semaine de la Critique comparta ese entusiasmo. Nos sentimos honrados de colaborar con DW y La Semaine en esta edición inaugural».

La financiación de la producción con sede en Yakarta proviene de las autoridades municipales y de instituciones culturales indonesias, con el apoyo de la Embajada de Francia en Indonesia y el Institut français d’Indonésie. Bhara comparte responsabilidades de producción con Dominique Welinski de DW, quien desarrolló el concepto original de Factory y continúa como el arquitecto creativo del programa.

«Next Step Studio marca un nuevo comienzo para el programa Factory. La Semana de la Crítica es el hogar de primeras y segundas películas en Cannes. Es un movimiento natural, gracias a Ava Cahen, Thomas Rosso, Remi Bigot y todo el equipo que nos reciben con entusiasmo compartido», dijo Welinski. “Esta primera edición en Indonesia ya está en marcha, gracias a Yulia Evina Bhara, sus socios y su equipo, que han estado trabajando duro para que el programa se lleve a cabo”.

La iniciativa va más allá de la pura producción y se posiciona como una infraestructura de networking para cineastas emergentes. Al combinar el estreno de Cannes con un acceso estructurado a la industria, los organizadores esperan crear visibilidad para los participantes y al mismo tiempo conectar la capacidad de producción de Indonesia con los canales de distribución internacionales. Después de Cannes, los cortometrajes suelen viajar a los principales festivales, incluidos Sundance, Toronto y Clermont-Ferrand, y las emisoras de televisión y los servicios de streaming adquieren con frecuencia los derechos.

Next Step Studio representa una evolución de los programas de talleres existentes de la Semana de la Crítica, que se centran en guiar a los directores a través de la transición del trabajo corto al largometraje. Mientras que las iteraciones anteriores se centraban en cineastas ya seleccionados para la competencia de cortometrajes del festival, el nuevo modelo da la bienvenida a proyectos externos y enfatiza el intercambio intercultural. Varios participantes internacionales tendrán experiencia previa en Next Step, lo que creará oportunidades de tutoría dentro de la cohorte.

“Después de Next Step en 2014 y Next Step II en 2023, estamos encantados de continuar desarrollando nuestros talleres con Next Step Studio”, dijo Thomas Rosso, director de Next Step. «Una fórmula diferente pero el mismo objetivo, en el centro de la misión de la Semana de la Crítica: descubrir y apoyar nuevos talentos en el cine mundial, específicamente aquí en su viaje del cortometraje al largometraje. Es un placer dar la bienvenida a Dominique Welinski a la familia Next Step y colaborar con la talentosa Yulia Evina Bhara en esta primera parada en Indonesia: una manera de abrir gradualmente nuestra programación a nuevos horizontes y nuevas propuestas, siempre con un espíritu de intercambio y experimentación”.