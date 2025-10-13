La selección nacional sub-23 de Indonesia nuevamente no logra vencer a India, Dony Tri Pamungkas marca otro gol

Jacarta – Selección Nacional de Indonesia Sub 23 no pudo doblarse de nuevo Equipo nacional indio Sub-23 en un partido de prueba. Si anteriormente perdieron, esta vez el equipo de proyección de los SEA Games 2025 tuvo que conformarse con un empate 1-1.

En el estadio Madya, Gelora Bung Karno, Yakarta, se produjeron ataques de compra y venta desde la primera mitad. El gol no se marcó hasta el descanso.

En la segunda parte, la entrenadora Indra Sjafri sustituyó al portero. Muhammad Ardiansyah sustituye a Daffa Fasya.

Sin embargo, en el minuto 47, el gol de Garuda Muda fue encajado. El tiro de Korou Singh logró penetrar la portería indonesia.

Indonesia está tratando de tomar represalias. Frengky Missa intentó ejecutar un tiro lejano en el minuto 56. Sin embargo, voló lejos de la portería india.

En el minuto 70, Indonesia finalmente pudo empatar. Tiro libre Dony Tri Pamungkas Nido en la portería india.

Así, el equipo de Indra Sjafri no pudo vencer a India en dos encuentros.

Anteriormente, el 10 de octubre, India venció con éxito a Indonesia por 2-1. Suhail Ahmad Bhat contribuyó con un doblete en los minutos 5 y 26. Dony Tri Pamungkas anotó la respuesta de Indonesia en el minuto 44.

Póngase en fila:

Indonesia Sub-23: Daffa Fasya (portero), Dion Markx, Dony Tri, Frengky Missa, Kadek Arel Priyatna (capitán), Kakang Rudianto, Arkhan Fikri, Rayhan Hannan, Rivaldo Pakpahan, Toni Firmansyah, Hokky Caraka.

India Sub-23: Chauhan Dipesh (Portero), Arestine Purakkal, Hoabam Rickyum, Hoabam Rickyum, Yumnam Bikash, Yumnam Biksh, Mohammed Aimen, Mohammed Aimen, Manikuttan, Parikuttan