La selección nacional sub-23 de Indonesia no pudo vencer a India dos veces, esto es lo que dijo Indra Sjafri

Jacarta – Entrenador Selección Nacional de Indonesia Sub 23 Indra Sjafri destacando la actuación de la primera línea del equipo Garuda Muda tras no poder batir Equipo nacional indio en un partido de prueba en el estadio Gelora Bung Karno Madya, Yakarta, el lunes.

En este partido, Indonesia empató 1-1. Esta es la segunda vez que no logran vencer a India después de perder 1-2 en el primer partido, el viernes pasado.

«Al principio, cuando asumí esta responsabilidad, estudié a este equipo en las clasificaciones de la AFF y la AFC. Había datos estadísticos. De los datos estadísticos se desprende que parte de nuestra posesión del balón era buena, pero era difícil marcar goles. Lo discutimos con los jugadores y llegamos a la conclusión de que teníamos que mejorar», dijo Indra en la rueda de prensa posterior al partido en el estadio Madya el lunes.

En estos dos partidos, los dos goles de Indonesia los marcó Dony Tri Pamungkas.

Los dos principales delanteros de Garuda Muda, Jens Raven y Hokky Caraka, no pudieron marcar y continuaron con su sequía de goles desde la Clasificación para la Copa Asiática Sub-23 de 2026 que se jugó en Sidoarjo en septiembre.

Duelo Selección Indonesia Sub-23 vs India Sub-23

«Acabamos de mejorar en dos sesiones de ataque. Seguiremos mejorando en función de los datos que tenemos, seguiremos intentando mejorar. Creo que desde el primer partido hubo 15 tiros, 6 a puerta, 1 gol. Esta noche no hemos recibido las estadísticas, eso es lo que hay que mejorar», añadió.

Indra admitió que con mucho ensayo y error los jugadores consiguieron que los resultados de los dos partidos no coincidieran con lo que él quería.

Sin embargo, dijo, es necesario correr este riesgo para conocer la calidad de los jugadores utilizados para los SEA Games 2025 en Tailandia en diciembre.

«Por lo tanto, incluso después de que regresen al club, intentaremos comunicarnos con el club. También intentaré comunicarme con el entrenador en jefe del club para brindarles información detallada en el club. Para los equipos, esta noche organizaremos un horario para que los entrenadores vayan donde vayan para ver a los jugadores, ya sea en persona o por transmisión», explicó.

Por otro lado, el seleccionador de India, Naushad Moosa, se mostró satisfecho con la actuación de su equipo, especialmente en la segunda mitad, comenzando con buen pie cuando Thingujam Korou Singh anotó en el minuto 47 tras rematar un centro de Harsh Palande.