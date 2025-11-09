La selección nacional sub-23 de Indonesia añade municiones de Grecia para los SEA Games de 2025

Jacarta – Entrenador Selección Nacional de Indonesia sub-23, Indra Sjafrinuevamente se sumó a la fuerza de su equipo de cara al próximo campo de entrenamiento (TC). Juegos del MAR 2025 en Yakarta. Un nuevo nombre que ha llamado la atención del público del fútbol indonesio es el de Luke Xavier Keet, extremo de 22 años que actualmente juega en el GS Ilioupolis, club de segunda casta de la liga griega.

Lea también: Nova Arianto pide a los jugadores de la selección nacional sub-17 de Indonesia que rindan al máximo contra Honduras: Ganen o no, no me importa



La noticia de la convocatoria de Luke fue anunciada por la cuenta de Instagram @futboll.indonesiaa, que mostraba un retrato de él vistiendo una camiseta con el símbolo de Garuda con la leyenda en negrita: «¡Equipo Nacional llamando!». En la carga, se dice que Luke llegó a Yakarta para unirse a sus colegas bajo la dirección de Indra Sjafri.

Perfil Lucas Xavier Keet

Lea también: Medios extranjeros dijeron después de que Kevin Diks hiciera historia como el primer jugador de la selección nacional de Indonesia en marcar un gol en la Bundesliga.



Luke Xavier Keet es un extremo izquierdo conocido por su velocidad y su capacidad de cruce preciso. Nació y creció en el extranjero, pero tiene ascendencia indonesia, lo que le hace apto para defender a Garuda Muda.

Actualmente, Luke está fortaleciendo GS Ilioupolis, club que compite en la Superliga 2 de Grecia. Anteriormente, también hizo carrera en la academia de un club europeo local y se decía que tenía un estilo de juego explosivo, que se adaptaba al sistema de ataque promovido por Indra Sjafri.

Lea también: ¡Maligno! Kevin Diks marca su primer gol en la liga alemana y lleva al Mönchengladbach a derrotar al FC Colonia



Llamada Indra Sjafri para los SEA Games 2025

Invocando Lucas Keet llevado a cabo como parte de un campo de entrenamiento Selección Nacional de Indonesia Sub 23 en Yakarta. Este CT es parte de los preparativos para los SEA Games de 2025, donde Indonesia apunta a una medalla de oro después de un desempeño impresionante en eventos anteriores.

Además de afrontar una intensa agenda de entrenamiento, el equipo de Garuda Muda tiene previsto realizar dos partidos internacionales de prueba contra Mali, como medio para evaluar y adaptar a nuevos jugadores como Luke.

Entusiasmo y nuevas esperanzas de los aficionados

La presencia de Luke Keet fue recibida con entusiasmo por los internautas y los aficionados de la selección nacional en las redes sociales. Muchos esperan que su presencia pueda añadir variedad a los ataques por las bandas y fortalecer una sana competencia en la posición de extremo con otros jugadores como Hokky Caraka, Rafael Struick y Mauro Zijlstra.

Con la inclusión de Luke en la plantilla, Indra Sjafri muestra su compromiso de seguir buscando talentos de la diáspora que puedan fortalecer la selección de Indonesia en varios niveles.